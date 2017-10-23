迈阿密热火104:93战胜亚特兰大老鹰

迈阿密热火在周一晚上104:93战胜亚特兰大老鹰。理查德森得到了热火最高的21分。

1. 约什·理查德森

从比赛一开始，理查德森就像是穿上了另外的一套装备。在首节他就得到了10分，并帮助热火迅速进入状态。这名24岁的球员冲进篮筐，并在第四节得到了8分。

其中一个更加让人印象深刻的表现来自于比赛最后时刻，当然这与温斯洛的防守也分不开。

在比赛还有4分31秒，温斯洛从麦克处抢到球并传给理查德森，理查德森空中跃起并完成拉杆最终打进。

理查德森完全点燃了。

在防守端，这名前田纳西球员他通常表现出全面水平，防守了多个球员，包括了巴特莫，普林斯和博里纳里。

当然怎么少的了这个挡拆配合的防守呢？

17投8种，理查德森得到了4个篮板，2个助攻，2个抢断，2个盖帽。

2. 艾灵顿

在周一晚上的时候，艾灵顿似乎都没适应他投进这么多3分球。

是的，这完全让别的球员都可以休息了。

艾灵顿在第二节就砍下了19分，并且与热火队史单节3分球数持平。这名29岁的后卫很好的利用了队友的挡拆，很好的保持球的轮换。

让我们来看看这个奥利尼克的3分球。

艾灵顿本晚9投6种得到了20分，2板，2助攻和全队最高的15效率值。

3. 奥利尼克保持他的精彩表现

在经过面对步行者的比赛，奥利尼克面对老鹰同样展现出他的天赋。这名7尺高的大个子很好的完成挡拆跑位，传球助攻。

让我们来看看他在第四节的表现。

奥利尼克得到了10分，10个篮板，4个助攻，2个抢断和1个盖帽。

其他要点:

-乔丹·米奇在场上不知疲倦的奔跑，不论是挡拆还是防守他都非常积极。在第三节的一个回合进攻防守中，他首先抢掉了对面的一个空接，接着他又完成了对巴兹莫的封盖。他本场比赛2分，6板，2盖帽。

比赛记录:

-白边（左膝盖）和罗尼（左小腿）缺席。AJ哈蒙斯和德里克沃顿被下放到苏福尔斯。

下一场比赛:

-热火下一场比赛是周三晚上8点主场面对圣安东尼奥马刺。你可以从这里购买球票.