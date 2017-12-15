迈阿密热火104-98战胜夏洛特黄蜂

迈阿密热火周五晚上104-98战胜夏洛特黄蜂，泰勒约翰逊和艾灵顿得到了热火最高的16分。除他以外还有其他5名队员得分上双。

1. 全能先生

简单的说，詹姆斯约翰逊在周五晚上无处不在。

不仅仅是在帮助队友创造出得分机会，他同时在比赛中完成了很多的抢断和盖帽。

一个完美的例子就是在第三节的这个对霍华德抢断，快速反击并打出2+1的进攻回合。

整场比赛，这名30岁的球员出色的完成了防守霍华德和威廉姆斯的任务。

整场比赛，詹姆斯约翰逊10投5中得到了11分，5个篮板，5个助攻和3个盖帽，2个抢断。

2. 艾灵顿和泰勒点亮了比赛。

你还能期待他们做到什么呢？

在经历了一个缓慢的开头，泰勒约翰逊在第三节开始找到状态，他在这段时间里得到了8分。让我们看看他是如何表现的吧！:

防守端他同样出色的防守了沃克和巴图姆。

本场比赛他除了6投5中得到了16分，其中包括3分球4投4中，除此之外他还得到了2个篮板1个盖帽。

艾灵顿同样发挥出色，他得到了球队最高的5个3分球，10投5中得到了16分。

其中他有一个精彩的3分球来自于理查德森精彩传球。

3. 阿德巴约

虽然阿德巴约在比赛开头陷入犯规麻烦，但是他在面对黄蜂时一样保持了他的稳定发挥。

他是怎么做到的呢？

是的，他一如既往的保持着摧毁篮筐的表演。

…当然我们不会忘记他面对卡明斯基，霍华德，威廉姆斯的防守。

让我们看看他面对卡明斯基的防守:

阿德巴约6投5中得到了11分，5个篮板和1个助攻。

其他要点:

虽然阿德巴约和奥利尼克在比赛开头陷入犯规麻烦，但是热火的乔丹在这个时候挺身而出，让我们看看他的表演:

米奇最终得到了8分7个篮板。

下一场比赛:

-迈阿密热火将会在周六晚上主场面对快船，比赛将于晚上8点开始。你可以从这里购买球票.