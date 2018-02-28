迈阿密热火102:101战胜费城76人

迈阿密热火在周二晚上主场102-101战胜费城76人。韦德得到了热火最高的27分。

1. 韦德回来了

这样的镜头我们以前也看到过。

在韦德的职业生涯中他完成过无数类似的镜头，今晚他再次完成了！

现在是时候将周二晚上的比赛加入他的关键时刻的集锦了。

韦德在第四节凭借一己之力在最后时刻7投5中得到了15分，并且在最后时刻面对西蒙斯的防守完成准绝杀，并最终帮助热火赢下了本场比赛。

他同时16投10中得到了球队最高的27分，以及3个抢断。

2. 德拉季奇保持进攻端的稳定

在这样一场异常关键的常规赛中，我们可以预测到德拉季奇将会准备好精彩表现。

在稍早时刻，德拉季奇的进攻就已经打开，不论是穿过队友挡拆后的干把中投还是给队友的精妙传球。

他本场最精彩的表现出现在上半场。

这个斯洛文尼亚在之后的比赛中也完成了一系列的中距离得分。

德拉季奇本场比赛17投8中得到了21分，5个助攻，6个篮板和全队最高的20的正负值。

3. 白边的回击

即使白边在比赛中进入状态比较缓慢，他在第二节迅速作出了回击。

怎么样呢？

他在这段时间6投4中，得到了8分6个篮板和2个助攻。

同时还有这个面对恩比德的精彩得分。

白边同时在防守端也发挥出自身的巨大作用。

让我们看看他在第四节面对约翰逊的防守。

白边本场比赛11投6中得到了15分，11个篮板，3个助攻，3个抢断和19的正负值。

其他要点：

-奥利尼克和麦克格鲁德都在本场比赛中回归，并发挥出重要作用。

下一场比赛:

-迈阿密热火将继续他们的主场之旅，他们将在周四面对洛杉矶湖人，比赛将于晚上7点30分开始。你可以从这里购买球票。