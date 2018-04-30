莱利: “朝着目标努力前进”

在周一中午的赛季总结新闻发布会上，迈阿密热火主席帕特·莱利总结了球队本赛季表现以及他对热火未来的展望。​

在谈到如何去提升球队阵容时。

"我们需要不断的前进，一路向前，我们不会停下来。其实（我们）怎么样做不会有太多的影响。不论是球队是否有薪金空间，或者是有很多签约的球员，或者是你没有太多的选票，你需要朝着这个目标一直前进。这也是我们将要做的。"

"想要在下赛季拥有一支相同水平的球队非常简单，但是我知道这不会让你开心，而且我们的球迷也不会开心，因为我们都渴望更多。我们会尝试在未来让大家收获更多，这也是我来到迈阿密后一直以来的目标。这也是老板米奇·阿里森一直在做的：如果够努力表现够出色你就会得到更多的回报。我们不会干什么蠢的事情，我们永远不会做任何真正伤害球队利益的事情。"

给球队的信息

"我前段时间跟球员们都说了，我希望他们可以蜕变。"

"当我们谈到蜕变的时候，这是一个需要经历的过程，他们需要好好的思考，特别是在经历了一个这样的赛季后，你必须要花一到两周时间去思考一些问题。作为球队管理层和教练组应该怎么做去你们球队变得更加好？"

"你必须要不断的提升自身的技术。站在这个球场上都是非常有天赋的球员，天赋就像是一个宝箱...但是你想要成为一个更加出色的篮球运动员，那么你就需要自我进化，将自身的潜力转化为比赛中的实战能力，根据球队的战术和策略完成转变。这才是一个衡量球员提升的地方，你自身需要保持提高。"

"对于每一个来说都会有一个上限，但是现在很多的像你一样的球员来帮助你变得更加优秀。"

关于韦德

"看到他回家我非常高兴...韦德在比赛中有些非常关键的表现。没有他我们赢不了在费城的第二场比赛，没有他我们也就赢不了第四场。"

关于詹姆斯·约翰逊

"当我看到的詹姆斯约翰逊就像是完美的球员一样，就像他们给他的外号一样瑞士军刀。他在本赛季下半段表现非常出色。比赛中我们会让他做很多的事情，他能够像温斯洛一样出色的防守控球后卫，他能够控球，他能够在比赛中组织球队进攻...我很喜欢詹姆斯约翰逊，我非常喜欢他那种对胜利的渴望，他的态度非常不错，但是同样的是他需要变得更好，我的意思是我们都变得更好。”