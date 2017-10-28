凯尔特人96 －迈阿密热火90 比赛回顾

迈阿密热火周六主场90:96不敌波士顿凯尔特人。德拉季奇得到了热火最高的22分。

1. 德拉季奇在第四节表现

当热火进入第四节后，德拉季奇倾尽他的全力试图将热火将比分追回来。事实上，这名斯洛文尼亚球员6投4中到了11分，同时还有在比赛还有2分16秒时完成了一个精彩进球。

在早些时刻，德拉季奇也完成了一个漂亮的中距离投篮。他同时全场比赛15投9中得到了22分，4个助攻。

2. 奥利尼克的闪光点

他在比赛中很好的面对了前队友。这可以说是凯里奥利尼克周六晚上表现的准确描述。他很好的完成了内线对对手封锁，同时他也得到了热火最高的8次罚球。

看看他本场比赛最精彩的表现吧:

防守端奥利尼克同样在关键时刻发挥出巨大作用…

…他抢断了霍福德的这个球:

奥利尼克得到了14，9个篮板，3个盖帽和全队最高的5的效率值。

3. 理查德森和温斯洛的发挥

就像以往一样，理查德森的进攻在面对凯尔特人时继续发热，他的进攻非常全面，不论是突破，中投还是远距离3分。

同样你必须来看看对塔图姆的防守。

理查德森11投6中得到了16分3助攻和1个盖帽。

詹姆斯约翰逊在第四节发挥出色，他得到了6分，其中包括了一个高难度的上篮，他得到了16分5个篮板和2个助攻。

温斯洛展现出很好的组织进攻能力，他得到了6分，全队最高的12个篮板和3个助攻。

阿德巴约也在本晚第二次首发，他在比赛中与维特斯完成了一个精彩的空接。

同时他还与理查德森完成了一个精彩的空接。

阿德巴约得到了6分，3个篮板，1个盖帽和1个抢断。

下一场比赛:

-热火将在周一主场迎战森林狼，比赛将于晚上7点30开始。你可以从这里购买球票。.