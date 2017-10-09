热火109:106战胜黄蜂

迈阿密热火在周一晚上109-106战胜夏洛特黄蜂。理查德森和泰勒约翰逊得到了球队最高的18分。

1. 理查德森再次精彩发挥

理查德森本场比赛最精彩的表现莫过于第三节开始后的表现，简单的来说这名来自田纳西的后卫攻防两端都发挥出色。

在比赛第三节还有7分02秒，理查德森突破越过马利克芒可并且在霍华德的防守下左手打进这个球。

同时在防守端，这名24岁的球员防守了芒可，沃克和培根。

换句话说，你可以从他这种全能球员身上能够期望这么多。但是这一切都与理查德森的努力分不开，他全场都保持积极型，最终他得到了全队最高的18分。

2. 约翰逊兄弟回归

猜猜谁回来了？

在季前赛他们没有太多的交流，但是现在他们又回来了！他们俩的底线切入配合简直完美。

当然还有詹姆斯约翰逊这个势不可挡的单手劈扣。

整场比赛，泰勒约翰逊都一如既往发挥出远程火力支持，詹姆斯约翰逊则展示出极佳的身体对抗能力，积极突入篮下。

泰勒12投6种得到了18分，同时他还贡献了3个助攻，2个篮板。詹姆斯约翰逊得到了13分，4个篮板，4个助攻。

3. 维特斯的进攻

继续磨练

这很好地阐述了维特斯今晚的表现，25岁的费城少年今晚不断冲击篮下，同时他还用极佳的视野贡献了全队最高的8个助攻。

你怎么能忘记他在第一节的这个雷霆扣篮呢？

本场比赛，费城少年得到了10投6中，得到了14分，4个篮板和全队最高的8个助攻。

其他要点:

-在经过了安静的前三节，温斯洛在第四节最终帮助热火成功锁定胜局。

-奥利尼克的底线三分和优秀的传球能力，以及他的全面性也能在比赛中很好的展现。

凯利的防守端也是热火的尖端力量，他的这个抢断也直接帮助理查德森轻松完成了这个扣篮.

奥利尼克7投4中得到了13分，12个篮板和4个助攻。

下一场比赛:

-迈阿密热火将在周三晚上7点30分主场面对华盛顿奇才队。你可以从这里购买球票.