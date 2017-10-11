华盛顿奇才与迈阿密热火的比赛前瞻

迈阿密热火将在周三晚上主场迎战华盛顿奇才队。本场比赛是由佛罗里达巴普蒂斯健康特约。 点击购买你的球票 比赛将于晚上7点30分开始，福克斯体育将对比赛进行现场直播。你也可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 周一晚上战胜黄蜂的比赛中，你认为注意是什么原因呢？

Couper Moorhead: 除了理查德森状态不错以外，维特斯在比赛中也持续发挥出作用，他在比赛中贡献了8个助攻，德拉季奇再次缺阵但是能看到温斯洛在最后时候的突破也是非常让人兴奋的。结果并不重要，自从去年12月5日温斯洛受伤后，他刚刚开始5对5的比赛，他还需要一些时间去熟悉这个流程。虽然上个赛季理查德森一直因为膝盖的伤病不能发挥出100%的水平，本赛季似乎已经看不到那次受伤对他的影响。球队里有很多有天赋的球员，我们只是需要点时间，每一点看上去都相比之前有了不少的进步。

Joe Beguiristain: 对于我来说没有什么比每个球员都能贡献得分更加重要了。当理查德森，泰勒继续带给我们惊喜，奥利尼克也向我们展现出他的全能。除了贡献了13分以外，他还得到了全队最高的12个篮板，4个助攻，2个盖帽，2个抢断。

即使这还只是季前赛，能够看到奥利尼克和队友迅速找到配合非常能鼓舞士气。当然能够成为一个全面的大个子，组织进攻，策应队友，同时有一手3分球能够给球队不少帮助。

2: 四场比赛了，你觉得下个星期常规赛的比赛就要开始了，你觉得热火会用什么样的阵容呢？

Couper: 斯波继续告诉我们，他喜欢白边和奥利尼克在场上的配合，这是一个每100次配合＋8.8效率值的组合，我们很有可能继续看到他。在周一的时候，斯波派出了他们俩的首发，之后热火又不断的使用白边和奥利尼克上场，可以说基本没有使用温斯洛或者詹姆斯约翰逊作为中锋。

德拉季奇两场比赛都没有上场，但是我们还会看到他在首发的位置。也就是说理查德森应该会回到替补，然后他可能会和德拉季奇交替使用作为控球后卫。

Joe: 对于斯波来说一切都在逐渐运作，现在很难预测第一晚的首发阵容，但是主教练斯波已经连续两场使用奥利尼克和白边的首发，这对于热火来说进入状态和找到球队化学反应花费了一些时间，但是我们看到他们俩在周一很好的发挥。我们很有可能会看到他们俩在比赛中继续一起出现。

詹姆斯约翰逊作为板凳替补与泰勒约翰逊的配合似乎更加高效，他在上赛季末场均达到18.2分，7个篮板和5.6个助攻，命中率50.7%。

我们会很期待主教练斯波会在常规赛如何使用詹姆斯约翰逊。

3: 迈阿密热火这次面对奇才的双后卫又会有哪些挑战呢？

Couper: 看到激烈的比赛总是非常好的，特别是在为常规赛做准备的时候。肯巴沃克在比赛中只打了16分钟，因此这一场面对沃尔和贝尔都将是非常又价值的。当然他们俩在周日面对骑士的时候仅仅一起上场16分钟。这仅仅是季前赛。

也就是说，奇才会使用波特作为首发大前锋，斯波应该会继续使用奥利尼克，而在体型上奥利尼克应该能很好的防守小个子的对面锋线。

高光时刻:

April 12 – Wizards at HEAT

April 8 – HEAT at Wizards

比赛记录:

热火现在在季前赛2胜2负，而奇才现在是3胜0负。

热火已经对奇才取得了5连胜。

莫里斯和麦克都因为伤病缺席。

德拉季奇休息

效率 (排名):