华盛顿奇才客场挑战迈阿密热火比赛前瞻

迈阿密热火将在周三晚上主场迎战华盛顿奇才。现在获得你的球票! 迈阿密热火在4月12日与奇才的比赛中以110-102战胜对手。本场比赛将于晚上7点30分开始电视直播。福克斯体育将于晚上7点开始电视直播。我们也可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 他们本赛季最长的连续主场和连续客场都已经结束了，热火现在处在一个什么位置上呢？

埃里克·斯波在周二的球队训练说，迈阿密热火的防守现在在一个正确的方向上。他们已经从联盟倒数前三的防守效率，在与金州勇士的比赛后似乎又找到了他们自己。现在他们的防守排名全联盟第11，在每100次进攻中让对手得到102.6分。上赛季我们曾经达到了全联盟第5的防守效率。我们的防守风格是尽量逼迫对手在中距离出手，以及限制对手的3分出手空间，这样都使得球队更加容易取得胜利。

而在防守端，则是另外一个状态了。热火现在进攻排名全联盟第24，在每100次进攻中取得100.5分。他们现在的失误率现在变得更加高了。现在热火的底线三分依然还是非常不错，他们的突破分球创造了很多的底线3分机会。 虽然说球队在这种分球后接球出手的命中率现在还不是很出色，但是我们应该能够在接下来的比赛中有所提升。记得在上一场面对活塞时，热火上半场3分23投11中，这也证明了热火的进攻可以做到。

2: 在经历了上赛季的缓慢开头后，奇才现在的成功主要原因是什么呢？

Couper: 他们现在非常的健康，华盛顿奇才的进攻在上个赛季就已经达到了联盟的前10，现在排名全联盟第5，这很大的原因归功于奇才的首发阵容是联盟最强的进攻阵容之一。沃尔，贝尔，波特，莫里斯，戈塔克能够在100次进攻中得到111.9分，他们也是顶尖的防守，在100次控球中正负值是8.1.

今年他们的成功还在继续，他们现在100次进攻达到了116.9分，但是莫里斯的缺席也是的奥博成为了首发，但是他们依然是联盟最强的首发阵容之一。

Joe: 听起来非常的简单，但是贝尔的关键时刻发挥是奇才的关键。在他之前的4个赛季里，贝尔一直因为各种饱受伤病困扰。但是这一切在上个赛季发生了改变，这名前佛罗里达州立大学的球员在上个赛季出场了77场比赛，场均贡献23.1分。但是这还是不够，贝尔也在季后赛证明了自己，无论沃尔的状态如何，他始终能稳定的发挥。随着他的出场时间增多，他和沃尔的配合也越来越默契。

这对奇才的后卫组合能够在360分钟的比赛时间里得到13.3的正负值。贝尔在8尺内的威胁非常大（76投54中，71.1％的命中率）他的左翼3分球26投11中，42.3%命中率。沃尔同样也是联盟顶级的突破手，他能在每次比赛突破16.8次，投篮命中率能够达到54.8%。

3: 热火面对奇才将如何区防守他们，如何在对位上调整呢？

Couper: 两支球队在如此短的时间内连续对战将会产生很大的变数。这将是一场非常有意思的比赛，热火的防守是迫使对手39.4%的出手出现在中距离，而华盛顿奇才的中距离投篮命中率达到了41.4%，这也是联盟第4的。两支球队都在各位置有着相似的对位。

换句话说，奇才的投篮更倾向于热火防守时强调尽量让对手出手的位置。我们会看到哪一个会在这场矛与盾的对位上更占优势。

从历史上来看，白边面对戈塔克都一直占有优势，白边在上赛季4月份与奇才的比赛极为希望冲入季后赛，所以他打出了职业生涯最佳的表现。

Joe: 我不认为这将会有很大的改变。即使是主场客场连续交手，热火依然会努力保持他们的防守态度。即使在周三晚上有一些不一定能够有效，他们也会在周五比赛前作出挑整。

就像詹姆斯约翰逊说的，“这将对每一只球队来说都是一种挑战，你需要做到的就是保持积极。”

谈到积极性，迈阿密热火必须在进攻和防守同时保持积极态度。不仅仅是因为华盛顿奇才在进攻上达到了联盟前5的进攻。同时他们也让对手达到联盟第三的失误数。

比赛记录:

热火面对奇才取得了5连胜。

热火在过去14场面对奇才的比赛中达到了45%的命中率。

奥卡罗怀特和麦克格鲁德都将缺席本场比赛。

华盛顿奇才取得了3连胜，现在他们是8胜5负。

贝尔场均贡献23.8分。

效率 (排名):