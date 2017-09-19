德拉季奇在国际赛场上史歌的完唱

德拉季奇不仅仅在NBA的场上异常高效，回归国际赛场他继续发挥出高效。2006年他顺利加入斯洛文尼亚国家队后，他已经在全世界打过各种大大小小的国际赛事，随着经验的增长他在国家队的位置每一年都比上一年都更加重要。2014年以后，他就已经成为球队的队长。

但是好事终有结尾，天下无不散之筵席。

在2017年欧洲杯之前，这名斯洛文尼亚球员就已经宣布将在本次比赛结束后正式从斯洛文尼亚队退役。德拉季奇最终在本届欧洲杯上为斯洛文尼亚夺得一枚金牌并拿下了最有价值球员称号，这也为他的国家队经历画上了一个圆满的句号。

让我们回顾下本届欧洲杯的赛程吧

小组赛

8月31日对战波兰 90-81获胜

Photo Credit: Hendrik Osula

在首场比赛中，他一人独得23投12中砍下30分，4助攻，3抢断，帮助斯洛文尼亚队在小组赛开场迎来开门红。德拉季奇手术刀般的内线突破，柔和的上篮对他的他的对手来说都是噩梦。

“这是一场非常艰难的比赛,” 德拉季奇赛后说。 “赢下首次比赛总是特别不容易的。我们知道波兰队有多强，他们的教练组对本场比赛做了充分的准备。你知道的，我们发挥的都非常不错，即使这不是我们最好的一场比赛，但是我们很高兴能够取得胜利。”

9月2日 对战芬兰: 81-78 获胜

Photo Credit: Hendrik Osula

德拉季奇在赫尔辛基面对东道主芬兰时再次发挥出色，上半场他就将自身的突破和跳投能力发挥到极致，在比赛最后33秒时罚进两个关键的球后，再也没有给予对手机会，最终德拉季奇16投8中砍下了29分，5助攻，4篮板，2抢断。

“这是一场很不容易的比赛。芬兰是一支非常强的队伍。他们今天也证明了这一点，同样首次比赛面对法国也是这样。他们的球迷真是让人惊讶。” 德拉季奇赛后说。

“我感觉上半场我们打的不错，下半场还行。我们的防守还不错，但是他们的仍然可以打进一些高难度的投篮。他们今天投进了14个3分球，这是很重要的。但是比赛结束前我们全队都站在一起，特别是安东尼在关键时刻的抢断和一条龙扣篮。”

9月3日 对战希腊 78-72 获胜

Photo Credit: Ville Vuorinen

虽然开头并不顺，但是德拉季奇在第四节得到了9分，这名后卫本场比赛得到了20分，4个助攻，3个篮板。

9月5日 对战 冰岛：102-75 获胜

Photo Credit: Ville Vuorinen

当冰岛在比赛开头迅速找到状态，德拉季奇在第二节开始给出回应，这也使得比赛变得简单了。整场比赛，这个后卫在攻防两端都摧毁了对手，10投6中得到了全队最高的21分，5个助攻和34的效率值。

9月6日 对战法国 95-78 获胜

Photo Credit: Ville Vuorinen

面对法国德拉季奇找到了他的火热手感，上半场除了远距离投篮和突破内线，他还很好的组织队友进攻。他最终得到全队最高的22分，8助攻。最终斯洛文尼亚也在小组赛中取得了5胜0负的战绩。

“我认为德拉季奇是一个非常特别的高水平球员。 他很好的证明他是欧洲杯最佳球员之一” 卢克－东契奇说到德拉季奇。 “他是一个真正的领袖，能够拥有他在我们球队里我们都非常兴奋，因为他无所不能。不仅仅是得分，他能够帮助我们团结起来。他是我们的领袖，我们的队长，每一个球员都能够从他这里学到很多的东西。”

16强

9月9日对战乌克兰 79-55 获胜

Photo Credit: Milad Payami

即使在本场面对乌克兰的比赛中，他依然很好的组织了球队的进攻。帮助球员在进攻中轻松得分，这也使得球队能够在比赛大多数时间两位数领先。这名后卫在21分钟上场时间里得到5分，4篮板，4助攻。

四分之一决赛

9月12日 面对 拉脱维亚: 103-97 获胜

Photo Credit: Ulf Duda

疯狂的比赛

斯洛文尼亚和拉脱维亚都是以进攻为主的球队，他们在四分之一决赛相遇了。德拉季奇在首节便得到了13分，铂金也在比赛中给予回应。随着比赛的进行，德拉季奇更多的在运动战中突入内线，这些侵略性的打法也帮助斯洛文尼亚在比赛还有30.7秒时97-92领袖，德拉季奇本场比赛得到了26分，8个助攻，6个篮板和21的效率值。

“这对于我们国家来说都是巨大的胜利，对于教练组来说，对于球员来说都是。”德拉季奇说. “我想要恭喜拉脱维亚，他们有一支非常强大的队伍。他们证明了有能力迅速追回比分，特别是那些远距离3分。他们很顽强，永不退缩。我们知道比赛会这么激励，但是在防守上我们发挥的特别出色。这都是全队努力的结果，我想要感谢我的队友和教练的努力。”

半决赛

9月14日 对战西班牙： 92-72 获胜

Photo Credit: Milad Payami

即使斯洛文尼亚的对手是卫冕冠军西班牙队，但是这丝毫没有影响到德拉季奇带领的这支队伍。他们打出了团队进攻，比赛中有5人得分上双，3分球25投14中，斯洛文尼亚证明了他们可以取得胜利。德拉季奇本场比赛得到了15分，6个篮板，5个助攻。

“这对我们整个国家来说都是历史性的一刻,” 德拉季奇说.

“西班牙是一支非常顽强的队伍。但是所有的赞美都要加在这支斯洛文尼亚队。我们并没有因为对手是卫冕冠军为畏惧。我们需要去跑动，去进攻，积极的去拼抢。你知道我们都有信心，最重要的是我们的战术执行的非常好，教练组做到了那些难以想象的工作去为比赛做好准备。"

决赛

9月17日 对决. 塞尔维亚: 93-85 获胜

Photo Credit: Milad Payami

德拉季奇在这场职业生涯最关键的比赛中没有浪费任何时间，他简单的一己之力上半场对抗塞尔维亚。从突破上篮到远距离投篮，上半场就14投9中得到了26分。

这就像在此立下了宣言.

随着比赛的进行，德拉季奇更加频繁的进攻篮筐，持续给对手的防守施加压力。最终他在比赛结束时22投12中得到了全队最高的35分，7个篮板。

当东契奇在第三节受伤下场，他帮助斯洛文尼亚做出了回应，最终斯洛文尼亚赢下了这枚金牌。

“没有球迷，这真的都无法实现。” 德拉季奇说。 “他们赶来支持我们，我知道从卢布尔雅那到伊斯塔布尔相隔很远，但是有接近6千斯洛文尼亚球迷来支持我们，这种感觉真的无法形容，我真想再谢谢他们。

当然，斯洛文尼亚，我们最终将冠军带回祖国。”