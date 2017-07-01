夏季联赛：夏洛特74:67不敌迈阿密热火

迈阿密热火在周六下午在Amway中心的夏季联赛中以67-74不敌夏洛特黄蜂。奥卡罗怀特得到了热火最高的20分。

1. 斑!

当斑－阿德巴约在比赛中完成了一些漂亮的精妙挡拆，几乎将对手的骨头都撞裂，积极的进攻篮板和一些困难的篮板球，以及一些漂亮的脚步。

…他们的第三节开始展现出自身的实力。阿德巴约在比赛中连续得到了7分，包括一些柔和的跳投和精彩的补篮并造成对手的犯规。

在防守端，这个大个子也发挥出色，他在1对1防守卡诺斯基和布莱恩特时非常出色。

整场比赛，阿德巴约得到了14分，10个篮板和3个盖帽。

2. 怀特什么都做到了

简单的说，奥卡罗怀特所做的就是将自身全部集中在进攻篮筐。事实上，前佛罗里达州立球员完成了全队最高的11个罚球。怀特也在外线投进了多个进球，其中在最后还有17.7秒时投入3分球。这个前锋紧接着还造成了对手3犯规，并完成了全部的进球。

在防守端，怀特频繁的切换积极的封盖，其中包括了在第三节对德恩的背后封盖。

…以及在第四节面对韦伯的背后封盖。

他本场比赛得到了20分，他还同时得到了8个篮板，3个盖帽和1次抢断。

其他要点:

-伦敦表现出他很好的组织能力，在下午得到了5个助攻。同时不要忘记了他在培根头上高难度的上篮。

下一场比赛:

-热火的下一次比赛将于周日下午3点面对奥兰多魔术。NBA TV会对本场比赛进行直播。 你可以点击这里了解比赛