对于阿德巴约来说，对他的挑战从赛季还未开始变已经出现了。夏季联赛，球队训练营，与大学时时间不一样的是训练时间往往都是不确定的并且极高强度的训练。联盟中的新生们都在从生理和心理上逐渐作出调整，不论测试的结果是否通过或者失败，这对于体验者来说都是一个永久的记忆。

对于温斯洛来说，他的考验来自于在2015年热火面对勒布朗率领的骑士。如果詹姆斯在那场比赛中坚持低位单打，那么温斯洛可能被碾压，但是詹姆斯没能够最终打败温斯洛。但是这也使得他留下了深刻的印象。詹姆斯并没有说像对很多新秀一样完全碾压了温斯洛。温斯洛在那场比赛中发挥出他最好的表现，同时这也使得大家对他以后的发展方向有了一定的认识

在阿德巴约职业生涯第四场，他就有了这样与温斯洛相似的经历。看上去阿德巴约是一个身高6尺10的中锋。但是他赢了。

“我感觉我们一直以防守为骄傲，” 阿德巴约说。“因为我们一直引以为豪，所以每个人都会将一对一防守看得很重要。”

在这个比赛中，我们看到了阿德巴约灵活的脚步。吉米巴特勒并不是容易防守的球员。他有着很强的突破能力，旋转不，后撤以及各种不一样的进攻脚步。阿德巴约一直都在内线把守着大门，平移，轮转，加速，无论哪里需要他，他总能出现。不论是投篮是否命中他总会出现在油漆区附近。没错阿德巴约的防守就是那场比赛的高光镜头之一。阿德巴约那种体型的球员本不应该拥有这样的脚步，这样的速度，这样的灵活，那样的补防能力。

“训练的时候我就看到了，”德拉季奇说。“他总是出现在很多的球员面前，后卫，双能卫，3后卫。他的运动天赋非常出色，他总能干扰到你的投篮。”

当你看到今年的14号新秀时，你就会发现他没有因为速度快而牺牲了自身的强壮。就像詹姆斯在面对更加强壮的一堵墙，阿德巴约甚至还有到喝酒的年纪，他已经可以成为内线的有效防守球员了。

这个新秀来到这个联盟后就展示出非常出色的盖帽能力，他能有效防守很大的一片区域，不论是油漆区还是三分线附近。我们甚至都没有想到他会在周三晚上出场，但是在周三晚上面对公牛时他的表现让我们想起了那个季前赛的他。

“斑在比赛中给予我们很多非常不错的时间，”斯波在战胜公牛后说。“这并不是一件容易的事，当你在比赛中丢掉了领先的优势，然后有个球员出现了犯规的麻烦，阿德巴约不得不出现在场上。””

“他今天上场后，我看到他帮助我们改变的劣势，”维特斯说，阿德巴约在热火落后2分时上场并最后得到了8的正负值。“我觉得教练对他的帮助非常大，将他直接扔进这个‘火堆’里。这是唯一能让你变得更加优秀的方式。”

最后我们会去谈他的身体天赋，因为这有很大因素都是自身的比赛意识。我们会看到阿德巴约的天赋会展现在篮下，他出现的时间都是恰到好处，很明显他在解读场上的状态。当芝加哥不断的利用高位挡拆，小个子和马克肯纳的配合多次在热火内线得分后，阿德巴耶嗅出了这个意图，同时也可能是主教练斯波的指导－他加强了对马克肯纳和洛佩斯的同步干扰。

当然她也有一些错误，没有新秀会在进攻中打出完美的表现。阿德巴耶承认斯波的训练中节奏非常快，因此很多的时候他都没能在防守时找对目标，老球员们都鼓励他去继续，因为他们不希望出现漏防的情况。在另外一个晚上防守时全明星球员唐斯时，他努力的去防守明尼苏达的中锋唐斯时将巴特勒撞翻在地。

“我们在训练中有过这样相似的防守例子，但是这一切都发生的太快，我忘记了。”

随着时间的推进，年复一年，这些问题都会变得更加的重要，因为他们都不会再频繁的弧线。现在我们还可以专注于我们可以成为什么，找到这样的例子去研究。我们不会拿太多的防守数据去证明什么，对于斑来说开赛季7场比赛，出场5场并不证明什么。

我们知道的是，在经过这个夏天的训练，阿德巴约融合了多种不一样的能力后，他会成为一个独一无二的全能防守球员。我们能做的没有太多了，他的脚步就展现出他已经学会了多少了。

现在20岁的阿德巴约才刚刚为他篮球生涯拉开序幕，维特斯现在还不想给他太多的赞扬，当问到他阿德巴约是否在场上花很多的时间去防守他时，维特斯微微一笑，回到到“如果他这样做了，那就像是"软脚鸡"了。”