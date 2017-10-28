迈阿密热火与波士顿凯尔特人比赛前瞻

迈阿密热火在周六晚上主场迎战波士顿凯尔特人。现在获得你的球票! 迈阿密热火在3月26日与凯尔特人的比赛中以112-108不敌对手。本场比赛将于晚上8点开始。福克斯体育将于晚上7点30分正式开始。你也可以收听790电台了解比赛的最新消息。

1: 你从上一场热火输给圣安东尼马刺的比赛中得出什么结论？

Couper Moorhead: 现在还是很早，虽然圣安东尼马刺在比赛中大部分时间堆积在三秒区外，热火的进攻在比赛中有一段非常不错的时间，我们可以看到詹姆斯约翰逊在比赛中不断的冲击篮筐。但是之后很大程度都是防守端占据了这场比赛的有利地位，圣安东尼马刺与热火之前交手的对手都不一样。马刺是一直进攻节奏不快的队伍。当莱奥多，帕克都缺阵的时候他们很大程度的依靠了阿尔德里奇和加索尔的双塔效果。迈阿密热火有很多次都已经得到了很好的机会，但是都因为在进攻时间不足下仓促出手。

尽管这支热火队是主教练斯波手下进攻速度最快的球队，他们进攻速度达到了场均101.58次进攻（之前9个赛季都是93.76次进攻），球队的运动战防守依然是全联盟第5。

Joe Beguiristain: 虽然迈阿密热火倾尽全力，但是在最后时刻马刺还是证明了自己更加魔高一尺。“我们防守正在逐渐变得更加优秀”奥利尼克说。“马刺有着一些我们之前从来没有遇到过的东西，我们已经很长时间没有看到过这样的低位单打了，他们的执行能力也是相当的出手。这对内线双塔他们在比赛中15投11中。”

尽管本场比赛落败，但是我们一样看到了热火的很多的闪光点，包括了德拉季奇的又一场大师级表演，阿德巴约的职业生涯第一次首发也看起来非常可靠，詹姆斯约翰逊末节更是6投5中得到了14分。

2: 凯尔特人在周六晚上会如何去检测热火的防守呢？

上赛季凯尔特人得到了东部赛区的第一，之后凯尔特人在修赛季进行了大换血。他们用他们的第3号签选中了塔图姆，然后他们先是签下了海沃尔德（在第一场比赛中脚踝骨折无限期缺阵）。他们将布兰德利交易去了底特律，然后他们得到了莫里斯。之后他们交易了托马斯，克劳福德和一个选秀权获得了欧文。因此他们这个赛季将会以欧文，杰伦，塔图姆，霍福德和以及一个轮换球员（替代了海伍尔德）。

但是全部的改变以后，依然是布兰德·斯蒂文斯指教下的凯尔特人。他们阵容变得更加小，同时也更加的拉开空间。他们有欧文去创造空间和投篮机会，凯尔特人和之前碰到的马刺一样，如果你的轮换速度稍微差了一秒，他们就能够从这个空隙中完成得分。之前的球队训练中斯帅也表示白边本场将不会出场，因此从阵容上来说我们这两支球队也是非常相似的。

我们不得不提下杰伦·布朗，他场均可以贡献16.8分，6.4个篮板，1.2个抢断。仅仅第2个赛季的他已经能够在这支球队找到自己的位置，不论是防守还是空位射手，他都能够发挥出色。

3: 本场你会期待那些对位呢？

我们会在比赛中看到詹姆斯约翰逊防守塔图姆，这名波士顿的新秀在赛季开头的表现不仅仅是不错。他场均14分，真实命中率61.5%，同时我们也能够看到他在面对更加强壮的詹姆斯约翰逊将会如何处理。同样奥杰利在之前与雄鹿的比赛中给字母哥造成了不少的麻烦。

当然肯定还有谁会和欧文对位了。但是这更加会是一个球队的团队努力。

我会很期待布朗与理查德森较量。理查德森在面对马刺时手感有所下降，但是我们都知道这名24岁的双能卫可以做到什么，理查德森和布朗都是相似的技能，同样是运动能力很强的锋线，这可能是另外一个精彩的对位。

阿德巴约和乔丹米奇都有能力去防守霍福德，但乔丹·米奇在上个赛季都跟随着凯尔特人，因此他可能更加了解霍福德。

比赛亮点:

3月26日－热火在凯尔特人

12月30日－热火在凯尔特人

比赛记录:

热火本赛季战绩2胜2负，凯尔特人是3胜2负。

詹姆斯约翰逊得到热火最高的6.3个助攻。

欧文场均20.8分，6.2个助攻，2.2个抢断。

白边，麦克格鲁德继续缺阵。

莫里斯，海伍尔德都将缺席。

效率 (排名):