斑－阿德巴约的职业生涯拉开序幕

夏季联赛对大个子来说可能是一个比较困难的环境，至少当常规赛来临时他们才会最终找到他的适应的方式。

在过去的几十年里NBA发生了很多的变化，休赛季变成了后卫的赛季。大部分的夏季联赛球员都没有机会出现在NBA的环境里。他们只有短短的时间去练习，然后他们会接着连续打3到4天球。球队的夏季联赛计划也逐渐变得更加的重要。迈阿密热火现在进攻仍然缺乏着流畅性和空间。后卫们有更多的机会去控制球权，同时他们也会更多的选择去投篮。

通过斑－阿德巴约在奥兰多的前两场比赛我们了解到，热火他们正在确保他不会失去了大个子的传统进攻。他在比赛中融合了身体对抗和挡拆，也包括了一些跳投，阿德巴约得到了球队最高的30次投篮。效力并不是很高仅仅10个命中，但是这也是大家最感兴趣的。

已经有一些媒体开始评论阿德巴约将会是热火未来的顶尖球员，但是热火保持他们的计划，没有为他设定任何框架。有低位单打，拉开，挡拆配合，无论他在哪里当他拿到球后总会想办法将之转化为得分。我们在未来会有大把的时间去谈论他的进攻方式，但是此刻我们需要躺好，让他去找到属于他自己的节奏。

“他很明显是一个非常有特点的球员，”热火夏季联赛教练克里斯－奎因说。“你看到了他的投篮，并不差。这可能是他在过去的时候没有被要求去做的。我们给予了他足够的自由去控球，组织球队的进攻。我们希望他去拿下篮板球，希望他能完成防守，这都是我们希望他能有突破的地方。”

同时我们不得不提他将在下赛季能出现的精彩表现。在热火与魔术的比赛中，他完成了这样一个精彩镜头。

阿德巴约在进攻篮板上保持了足够的能量，内线顶住对手的身体压力，外线的持球。

他在比赛中遭受了一些犯规的困扰，夏季联赛这发生了不少。可能仅仅是为了试验，魔术队让他们的乐透区新秀伊萨克成为小球中锋。现在伊萨克很高而且臂展不错，这就像是年轻时候的杜兰特。这也是阿德巴约在身体和体型上难得出现巨大优势的机会。

在这几天的比赛中他的防守很好的展示出来。阿德巴约的灵活，快速使他有足够的工具去转化为一个多位置防守机器。

“这是现代篮球的发展趋势,” 奎因说. “伊萨克是一个非常有天赋的球员，我们可以看出他在攻防两端都发挥不错。阿德巴约有能力去防守3分线外的球员。他的存在给予了我们很多的选择去组建防守阵容。”