2014-15 赛季回顾: 希望

迈阿密热火2014-15赛季似乎永远不会停歇，但是尽管在六年内首次缺席了季后赛，在这个过程中你会看到一块块冠军拼图被收集，即使拼图一支没有完美。

虽然在开赛季后热火接连战胜了华盛顿，多伦多，夏洛特，开场取得了5胜2负的战绩，热火从来没有完整过。即使开场不错，约什·迈克罗伯特的受伤使得这个已经重新改变的人员阵容变得更加困难，一个关键的拉开空间和传球的责任交付到几乎没有出场时间的球员身上。

但是所有的一切都需要多一些耐心。在首场比赛中，我们会看到这样的进攻：

如果一个优秀的传球手加入到一支打发流畅的队伍中，那肯定会有很大帮助。

11月后，迈克罗伯特开始有更多的组织进攻机会。热火也开始为冲击季后赛冲刺，但是在12月初，迈克罗伯特场均出场20分钟，战绩是9胜11负，球队急需要一个突破点。

接着这就发生了，103-97的比分客场战胜了菲尼克斯太阳，波什得到34分，邓得到了23分，韦德的锦上添花和迈克罗伯特的7个助攻。斯波的快节奏＋空间的打发开始展现出效果。

但是接下来这一切就结束了。

在最后一次处理球时，迈克罗伯特救出界球受伤，不得不离开了比赛。但是在接下来的一周里，他因为韧带撕裂缺席了整个比赛。克里斯波什也在接下来的比赛中因为小腿肌肉抽筋缺席了一些比赛。

这是白边来了。

当迈克罗伯特和波什都无法出场，边缘球员得到了机会出现在场上。在被热火从天空之力签下后，很少有球迷会知道哈桑怀特塞德。一月份面对洛杉矶快船白边得到了23分16个篮板。但是真正让人记住他的就是他面对芝加哥全明星中锋得到了14分13板12帽，这也证明了他能有实力去占据首发位置。

在客场白边和波什一同建立起强大的内线防守，韦德拉伤了他的大腿，这也使得他缺席了全明星周末前的7场比赛。

球队得到了10天时间去休息，联盟首次将这个时间延长了。斯波也能够去有时间调整这一切。

然而在这些布设都实现之前，热火的人员出现了大的变动。

太阳的后卫德拉季奇在交易截止日前出现在市场上，帕特莱利果断出手，用两个首轮签拿下了德拉季奇。迈阿密热火这也有了一个有力的控球手能够和韦德搭档，这支球队也表现出能竞争季后赛的实力。

很快德拉季奇和他的弟弟都来到了迈阿密，但是波什也因为肺部血栓无限期缺席。

相信你已经看到一个模版了。一次又一次每当你出现了一丝希望，每一个人都能够专注在季后赛时，每一件不同的灾难就会突然降临，这支球队一支努力的想要爬出这个境地。

但是仍然还是有希望的，东部此时还有2个季后赛位置，但是几乎每个球员都因为各种原因缺席一些比赛，膝盖挫伤，手指撕裂，以及新秀内皮儿的赛季报销手术。热火此时依然有希望，热火在连续击败了克里夫兰，波特兰和丹佛后，他们似乎可以从雄鹿手上抢下东部第六。

然后更多的失望来临，热火在面对雄鹿在第二节大幅领先下输掉了比赛，然后输给了底特律，芝加哥然后失去了他们的机会。在经历了几周的季后赛式的比赛后，凯尔特人和篮网都锁定了最后两个席位，步行者也正式在战胜了奇才后官方宣布淘汰热火。

所以这一切就这样结束了。

即使有些词比令人沮丧更加合适，但是很少人去使用。这原本是一个充满期望的赛季，但是当这一切都结束，缺席季后赛的短痛也迅速涌上，球队再一次开始期待下个赛季。