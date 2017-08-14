2017-18赛季热火十大看点

Photo Credit: Issac Baldizon
by Shuaihu Zhong
Posted: Aug 14, 2017

让我们先讨论下热火的变动吧.

在经过了让人印象深刻的16-17赛季，迈阿密热火留下了很多非常重要的球员（包括了维特斯，詹姆斯约翰逊）同时他们加入了一些新的球员（奥利尼克，阿德巴约）。我们很期待下赛季这支队伍会有怎么样的表现，相信在热火30周年队庆之际会有更多的惊喜。

在我们讨论这个赛程之前，我们有必要去了解联盟对本赛季的赛程作的调整。热火将有13次背靠背比赛，相比上赛季减少了2次。NBA同时意图在周末加入更多的比赛。这也给予了球队更多的机会去看自己喜欢的球队。

下面是十件你需要知道关于热火2017-18赛季赛程的细节.

首场比赛再次在奥兰多打响

就像上个赛季一样，迈阿密热火在本赛季首场比赛面对奥兰多魔术。当然奥兰多的核心阵容没有太大的改变，球队在这个赛季增加了一些新的球员，其中包括了阿弗拉罗，斯贝兹，西蒙斯和首轮新秀伊萨克。

纸面上，热火和魔术的对位都非常好，我们会在10月18日看到这些比赛会如何。

Dion Waiters

Photo Credit: Fernando Medina

美航球馆的派对

在经过很长一段没有篮球的时间，球迷们开始对十月份的比赛欢庆了。足够幸运的事，迈阿密最长的主场将会在赛季开始后正式开始。从10月21日到11月1日，迈阿密热火将会在美航球馆连续进行6场主场比赛，这其中也包括着10月25日面对圣安东尼奥马刺和10月28日面对波士顿凯尔特人。

Goran Dragić

Photo Credit: Issac Baldizon

更早的西部客场之行

很多年以来，热火最长的西部客场之旅在1月份开始，但是随着林林兄弟马戏团的解散，热火最长的客场之旅将会在更早的开始。

从11月3日到11月12日，迈阿密热火将开始连续6场的客场比赛，其中包括了客场背靠背面对洛杉矶快船和金州勇士的比赛。

Wayne Ellington

Photo Credit: Andrew D. Bernstein

即使洛杉矶快船已经有了很大的变化，他们在休赛期交易走克里斯保罗，但是金州勇士还是保持了上赛季夺冠的阵容。

主场迎战上赛季冠军

…你还记得上一次勇士在热火的比赛吧，如果你有些忘记的话，看看这个吧

维特斯和迈阿密将会在12月3日主场面对金州勇士的挑战

在墨西哥创造历史

即使迈阿密热火在海外有过不少比赛的经验，但是2017-18年首次将在墨西哥城完成一场常规赛的比赛。他们将在12月9日在墨西哥城迎战布鲁克林篮网队。

在场上阵容上，篮网与一年前也有了很大的区别。他们在交易获得了拉塞尔，莫兹格夫，卡罗，阿伦·卡比。

随着热火在经过2个月时间的磨合，他们应该能够在面对布鲁克林的比赛中展示出他们的水平。

Ciudad de Mexico

Photo Credit: NBA Photos

奥利尼克回归波士顿

在职业生涯前4年一直为波士顿效力后，奥利尼克将要回归北岸花园球馆。在这个赛季，奥利尼克应该会熟悉他新队友的打发，并在比赛中展现出他的影响力。

Josh Richardson

Photo Credit: Brian Babineau

家是心之所属之地

即使背靠背主场并不是一件新奇的事，但是这对于热火来说也是很少见的。本赛季他们将会出现主场背靠背。迈阿密热火将会在12月22日，23日面对达拉斯小牛和新奥尔良鹈鹕。你可能记得哈桑怀特赛德在上赛季一人独战鹈鹕双塔。

Hassan Whiteside

Photo Credit: Issac Baldizon

一个特殊的时刻

当一支球队出现在假期里打球时，这总是意味着别的意义。这是热火在2013-14赛季后，首次在马丁路德金纪念日进行比赛。他们将会前往联合中心球馆，在1月15日面对交易了吉米·巴特勒，得到7号签并用这个选秀权选中了新秀马尔卡宁，但是别忘了还拥有一个名叫德怀恩·韦德男人的芝加哥公牛。

Tyler Johnson

Photo Credit: Nathaniel S. Butler

年轻的火枪手

没有什么队伍能够像76人一样有如此高的上限了。这都要感谢他们的年轻阵容，他们应该能够在接下来的很多年成为强有力的季后赛竞争球队。从恩比德，福尔兹，本·西蒙斯和萨里克，到老将罗迪克和约翰逊。你很难再凑齐如此有天赋的一个阵容了。

迈阿密的首场面对费城的比赛将会在2月2日在富国银行球馆举行，同时将会在ESPN电视直播。

James Johnson

Photo Credit: Jesse D. Garrabrant

同时在这个月底，他们也会在2月27日主场面对76人

高能量二人

如果你听说了上赛季拉塞尔·威斯布鲁克如何势不可挡，那么这个赛季。

俄克拉荷马雷霆完成了超重磅交易，他们得到了保罗乔治。乔治应该可以帮助威斯布鲁克，并成为他可以依靠的得分点。迈阿密热火首次面对对手将于3月23日在切斯匹克能源球馆。

Hassan Whiteside

Photo Credit: Layne Murdoch

在大约两周比赛后, 迈阿密热火将会4月9日主场面对雷霆，这也是赛季倒数第二场。

Tags
Heat, China

Related Content

Heat

China

20171129 赛后采访：埃瑞克·斯波尔斯特拉

2017年11月29日比赛过后，教练斯波接受媒体采访

Chinese Website Playlist

Scroll Video up Scroll Video down Scroll Video left Scroll Video right
20171129 赛后采访：埃瑞克·斯波尔斯特拉
Now Playing

20171129 赛后采访：埃瑞克·斯波尔斯特拉

2017年11月29日比赛过后，教练斯波接受媒体采访
Nov 30, 2017  |  02:27
20171129 赛后采访：戈兰·德拉季奇
Now Playing

20171129 赛后采访：戈兰·德拉季奇

2017年11月29日，德拉季奇在与纽约尼克斯的赛后采访中称，我们应该充满能量，有始有终对待每一场比赛，一个个赛季过的那么快，我们不能重蹈去年的覆辙。篮球是我们的工作，我们应该对胜利充满渴望，去战斗拼搏，哪怕输了，至少你可以站在镜子前告诉自己“我尽力了，只是他们更强”，但是如果你没有争取过，那你该怎么面对自己。
Nov 29, 2017  |  03:25
20171128 赛后采访：斑·阿德巴约
Now Playing

20171128 赛后采访：斑·阿德巴约

2017年11月28日比赛过后，斑阿德巴约接受媒体采访
Nov 29, 2017  |  01:45
20171128 赛后采访：埃瑞克·斯波尔斯特拉
Now Playing

20171128 赛后采访：埃瑞克·斯波尔斯特拉

2017年11月28日，斯波教练在与克利夫兰骑士的赛后接受采访中称今晚的骑士是一支比我们更优秀的队伍，比我们达到了更高的层次。当队伍中有一个像勒布朗这样能打能传的球员，就让找到空位变的很难。今晚要表扬Bam，虽然不知道什么时候能出场，但是他一直在积极做好准备，在这样一场比赛中出场并不简单，但是赛后每个人都提到他就是对他最大的肯定，他已经给人们留下了印象。
Nov 29, 2017  |  01:51
20171126 赛后采访：韦恩·艾灵顿
Now Playing

20171126 赛后采访：韦恩·艾灵顿

2017年11月26日比赛过后，韦恩艾灵顿接受媒体采访
Nov 27, 2017  |  02:11
20171126 赛后采访：詹姆斯·约翰逊
Now Playing

20171126 赛后采访：詹姆斯·约翰逊

2017年11月26日比赛过后，詹姆斯约翰逊接受媒体采访
Nov 27, 2017  |  01:06
20171126 赛后采访：哈桑·怀特赛德
Now Playing

20171126 赛后采访：哈桑·怀特赛德

2017年11月26日比赛过后，哈桑怀特赛德接受媒体采访
Nov 27, 2017  |  00:49
20171126 赛后采访：埃瑞克·斯波尔斯特拉
Now Playing

20171126 赛后采访：埃瑞克·斯波尔斯特拉

2017年11月26日，斯波教练在与芝加哥公牛的赛后采访中回答了关于“为什么在第四节中没有让哈桑和迪昂出场”的问题。
Nov 26, 2017  |  02:35
20171126 赛后采访：戈兰·德拉季奇
Now Playing

20171126 赛后采访：戈兰·德拉季奇

2017年11月26日，德拉季奇在与芝加哥公牛的赛后采访中表扬了今天的替补席，称我们对这个更衣室里的每一名队友都抱有充分的信心，我们知道他们可以做到，所以当机会来了，我们知道可以信任他们，于是把机会给他们发挥。
Nov 26, 2017  |  01:16
20171125 训练采访：埃里克·斯波尔斯特拉
Now Playing

20171125 训练采访：埃里克·斯波尔斯特拉

2017年11月25日训练过后，教练斯波接受媒体采访
Nov 26, 2017  |  02:11
20171125 训练采访：戈兰·德拉季奇
Now Playing

20171125 训练采访：戈兰·德拉季奇

2017年11月25日，德拉季奇在今天的训练后接受了采访，称明天在与芝加哥公牛的比赛中要做好自己，保持侵略性，还要有充分的交流，尽可能多地进行抢断，如果我们做到以上这些，好事就可能发生。
Nov 25, 2017  |  02:11
20171124赛后采访：贾斯蒂斯·温斯洛
Now Playing

20171124赛后采访：贾斯蒂斯·温斯洛

2017年11月24日比赛过后，贾斯蒂斯温斯洛接受媒体采访
Nov 25, 2017  |  01:22
20171124 赛后采访：哈桑·怀特赛德
Now Playing

20171124 赛后采访：哈桑·怀特赛德

2017年11月24日比赛过后，哈桑怀特赛德接受媒体采访
Nov 25, 2017  |  01:28
20171124 赛后采访：戈兰·德拉季奇
Now Playing

20171124 赛后采访：戈兰·德拉季奇

2017年11月24日，德拉季奇在与明尼苏达森林狼的比赛后表示，真很有意义，我们先拿下了联盟中最炙手可热的波士顿凯尔特人，然后又是今晚的强队明尼苏达森林狼，但是我们还不能放松。希望在接下来的比赛中可以打出自己的篮球，尝试同样的公式，做到有侵略性的防守，尝试去分享球权，如果我们可以做到这些，我们就可以赢得更多的比赛。
Nov 25, 2017  |  02:24
20171124 赛后采访：埃瑞克·斯波尔斯特拉
Now Playing

20171124 赛后采访：埃瑞克·斯波尔斯特拉

2017年11月24日，斯波教练在与明尼苏达森林狼的比赛后接受采访，称今晚我们打的更加有组织性，球员们把一切都简单化，挡拆也做的很好，让我们的球员们可以进入到油漆区内，让射手们可以更好地移动到空位投篮。这是正确方向上的一步，我们还需要提高。
Nov 25, 2017  |  02:14
20171122 赛后采访：埃瑞克·斯波尔斯特拉
Now Playing

20171122 赛后采访：埃瑞克·斯波尔斯特拉

2017年11月22日，斯波教练在赛后接受采访，称赛场上的表现和建立起来的习惯比比赛结果更为重要，也对迪昂的“合理自信”做出了解释。
Nov 23, 2017  |  02:11
20171122 赛后采访：戈兰·德拉季奇
Now Playing

20171122 赛后采访：戈兰·德拉季奇

2017年11月22日，德拉季奇在赛后表示，为了这场比赛，在过去的三天里他们训练的非常辛苦——可能是他在职业生涯中遇到过最严格的训练了，但是很高兴所有的付出在比赛中都得到了回报。他嘉奖了在场上的每一名球员，称迪昂今晚的表现非常出色。
Nov 23, 2017  |  01:54
20171122 训练采访：哈桑·怀特赛德
Now Playing

20171122 训练采访：哈桑·怀特赛德

2017年11月22日比赛过后，哈桑怀特赛德接受媒体采访
Nov 23, 2017  |  01:35
20171122 训练采访：迪昂·维特斯
Now Playing

20171122 训练采访：迪昂·维特斯

2017年11月22日比赛过后，迪昂维特斯接受媒体采访
Nov 23, 2017  |  01:37
20171121 训练采访：迪昂·维特斯
Now Playing

20171121 训练采访：迪昂·维特斯

2017年11月21日训练过后，迪昂维特斯接受媒体采访
Nov 22, 2017  |  01:40
20171121 训练采访：凯利·奥利尼克
Now Playing

20171121 训练采访：凯利·奥利尼克

2017年11月21日训练过后，凯利奥利尼克接受媒体采访
Nov 22, 2017  |  01:53
20171121 训练采访：戈兰·德拉季奇
Now Playing

20171121 训练采访：戈兰·德拉季奇

2017年11月21日，德拉季奇在今天的训练后表示，虽然大家在赛场上有很多交流，但是像上场比赛那样，当问题出现大家都很沮丧，有抱怨有不满，这时虽然交流了，但是脑袋里却装着别的事情，就算知道该去做什么，但是身体上却没有正确的行动，这是个需要改正的问题。
Nov 21, 2017  |  01:50
20171121 训练采访：埃瑞克·斯波尔斯特拉
Now Playing

20171121 训练采访：埃瑞克·斯波尔斯特拉

2017年11月21日，斯波教练在训练后接受采访时称在上一次与波士顿凯尔特人的比赛中，我们没能打出应有的凝聚力。
Nov 21, 2017  |  02:00
20171120 训练采访：詹姆斯·约翰逊
Now Playing

20171120 训练采访：詹姆斯·约翰逊

2017年11月20日训练过后，詹姆斯约翰逊接受媒体采访
Nov 21, 2017  |  02:18
20171120 训练采访：乌杜尼斯·哈斯勒姆
Now Playing

20171120 训练采访：乌杜尼斯·哈斯勒姆

2017年11月20日训练过后，乌杜尼斯哈斯勒姆接受媒体采访
Nov 21, 2017  |  02:24
20171120 训练采访：埃瑞克·斯波尔斯特拉
Now Playing

20171120 训练采访：埃瑞克·斯波尔斯特拉

2017年11月20日，斯波教练在今天的训练后再次强调了可靠性和持久性的重要性。你怎么样做一件事就会怎么样做所有事，你怎么利用每天的每一分钟直接影响了你的各种训练。这是眼下最需要建立起来的习惯。
Nov 20, 2017  |  02:35
20171120 训练采访：戈兰·德拉季奇
Now Playing

20171120 训练采访：戈兰·德拉季奇

2017年11月20日，德拉季奇在训练后接受采访，回答了记者关于“热火整个赛季都基本是一支非常优秀的‘上半场’队伍”的问题，他表示今后球员们在第三节开始前会早点回到场上，进行再次热身，充分准备好应对接下来的比赛。
Nov 20, 2017  |  02:38
20171119 赛后采访：哈桑·怀特塞德
Now Playing

20171119 赛后采访：哈桑·怀特塞德

2017年11月19日 比赛过后，哈桑怀特塞德接受媒体采访
Nov 20, 2017  |  01:18
20171119 赛后采访：韦恩·艾灵顿
Now Playing

20171119 赛后采访：韦恩·艾灵顿

2017年11月19日 比赛过后，韦恩艾灵顿接受媒体采访
Nov 20, 2017  |  00:21
20171119 赛后采访：埃瑞克·斯波尔斯特拉
Now Playing

20171119 赛后采访：埃瑞克·斯波尔斯特拉

2017年11月19日，斯波教练在与印第安纳步行者的赛后接受采访，说到需要彻底研究比赛视频进行评估后，才能对今晚的比赛进行相关回答，会找到方法让这支队伍打出迈阿密热火的篮球。
Nov 20, 2017  |  01:10