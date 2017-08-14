2017-18赛季热火十大看点

让我们先讨论下热火的变动吧.

在经过了让人印象深刻的16-17赛季，迈阿密热火留下了很多非常重要的球员（包括了维特斯，詹姆斯约翰逊）同时他们加入了一些新的球员（奥利尼克，阿德巴约）。我们很期待下赛季这支队伍会有怎么样的表现，相信在热火30周年队庆之际会有更多的惊喜。

在我们讨论这个赛程之前，我们有必要去了解联盟对本赛季的赛程作的调整。热火将有13次背靠背比赛，相比上赛季减少了2次。NBA同时意图在周末加入更多的比赛。这也给予了球队更多的机会去看自己喜欢的球队。

下面是十件你需要知道关于热火2017-18赛季赛程的细节.

首场比赛再次在奥兰多打响

就像上个赛季一样，迈阿密热火在本赛季首场比赛面对奥兰多魔术。当然奥兰多的核心阵容没有太大的改变，球队在这个赛季增加了一些新的球员，其中包括了阿弗拉罗，斯贝兹，西蒙斯和首轮新秀伊萨克。

纸面上，热火和魔术的对位都非常好，我们会在10月18日看到这些比赛会如何。

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美航球馆的派对

在经过很长一段没有篮球的时间，球迷们开始对十月份的比赛欢庆了。足够幸运的事，迈阿密最长的主场将会在赛季开始后正式开始。从10月21日到11月1日，迈阿密热火将会在美航球馆连续进行6场主场比赛，这其中也包括着10月25日面对圣安东尼奥马刺和10月28日面对波士顿凯尔特人。

Photo Credit: Issac Baldizon

更早的西部客场之行

很多年以来，热火最长的西部客场之旅在1月份开始，但是随着林林兄弟马戏团的解散，热火最长的客场之旅将会在更早的开始。

从11月3日到11月12日，迈阿密热火将开始连续6场的客场比赛，其中包括了客场背靠背面对洛杉矶快船和金州勇士的比赛。

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即使洛杉矶快船已经有了很大的变化，他们在休赛期交易走克里斯保罗，但是金州勇士还是保持了上赛季夺冠的阵容。

主场迎战上赛季冠军

…你还记得上一次勇士在热火的比赛吧，如果你有些忘记的话，看看这个吧

维特斯和迈阿密将会在12月3日主场面对金州勇士的挑战

在墨西哥创造历史

即使迈阿密热火在海外有过不少比赛的经验，但是2017-18年首次将在墨西哥城完成一场常规赛的比赛。他们将在12月9日在墨西哥城迎战布鲁克林篮网队。

在场上阵容上，篮网与一年前也有了很大的区别。他们在交易获得了拉塞尔，莫兹格夫，卡罗，阿伦·卡比。

随着热火在经过2个月时间的磨合，他们应该能够在面对布鲁克林的比赛中展示出他们的水平。

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奥利尼克回归波士顿

在职业生涯前4年一直为波士顿效力后，奥利尼克将要回归北岸花园球馆。在这个赛季，奥利尼克应该会熟悉他新队友的打发，并在比赛中展现出他的影响力。

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家是心之所属之地

即使背靠背主场并不是一件新奇的事，但是这对于热火来说也是很少见的。本赛季他们将会出现主场背靠背。迈阿密热火将会在12月22日，23日面对达拉斯小牛和新奥尔良鹈鹕。你可能记得哈桑怀特赛德在上赛季一人独战鹈鹕双塔。

Photo Credit: Issac Baldizon

一个特殊的时刻

当一支球队出现在假期里打球时，这总是意味着别的意义。这是热火在2013-14赛季后，首次在马丁路德金纪念日进行比赛。他们将会前往联合中心球馆，在1月15日面对交易了吉米·巴特勒，得到7号签并用这个选秀权选中了新秀马尔卡宁，但是别忘了还拥有一个名叫德怀恩·韦德男人的芝加哥公牛。

Photo Credit: Nathaniel S. Butler

年轻的火枪手

没有什么队伍能够像76人一样有如此高的上限了。这都要感谢他们的年轻阵容，他们应该能够在接下来的很多年成为强有力的季后赛竞争球队。从恩比德，福尔兹，本·西蒙斯和萨里克，到老将罗迪克和约翰逊。你很难再凑齐如此有天赋的一个阵容了。

迈阿密的首场面对费城的比赛将会在2月2日在富国银行球馆举行，同时将会在ESPN电视直播。

Photo Credit: Jesse D. Garrabrant

同时在这个月底，他们也会在2月27日主场面对76人

高能量二人

如果你听说了上赛季拉塞尔·威斯布鲁克如何势不可挡，那么这个赛季。

俄克拉荷马雷霆完成了超重磅交易，他们得到了保罗乔治。乔治应该可以帮助威斯布鲁克，并成为他可以依靠的得分点。迈阿密热火首次面对对手将于3月23日在切斯匹克能源球馆。

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在大约两周比赛后, 迈阿密热火将会4月9日主场面对雷霆，这也是赛季倒数第二场。