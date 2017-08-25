热火宣布2017-18季前赛赛程

迈阿密, 8月25日 – 迈阿密热火今天宣布他们2017-18赛季季前赛赛程，值得一提的是热火季前赛有3场主场比赛，他们的首个主场比赛在10月1日晚上7点30分对战亚特兰大老鹰。他们将在一周后，10月9日晚上7点30分面对黄蜂，同时季前赛主场收官之战是10月11日晚上7点30分主场迎战奇才。

3场主场比赛的球票已经开始发售，你可以登陆 HEAT.com, Ticketmaster.com, 或者前往Ticketmaster售票点, 你也可以拨打1-800-4NBA-TIX. 你也可以从美航球馆的天梭购票中心购买，周一到周五早上10点到下午4点。球票从10刀起，另外添加额外费。

除了3场主场比赛外，迈阿密热火将在10月5日晚上7点30分客场面对布鲁克林篮网，10月7日晚上7点挑战奥兰多魔术，以及在10月13日在加速中心面对76人。

完整的电视播放表将在晚些时候放出

季前赛赛程安排表如下: