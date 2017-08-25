热火宣布2017-18季前赛赛程
Photo Credit: Bart Young
迈阿密, 8月25日 – 迈阿密热火今天宣布他们2017-18赛季季前赛赛程，值得一提的是热火季前赛有3场主场比赛，他们的首个主场比赛在10月1日晚上7点30分对战亚特兰大老鹰。他们将在一周后，10月9日晚上7点30分面对黄蜂，同时季前赛主场收官之战是10月11日晚上7点30分主场迎战奇才。
3场主场比赛的球票已经开始发售，你可以登陆 HEAT.com, Ticketmaster.com, 或者前往Ticketmaster售票点, 你也可以拨打1-800-4NBA-TIX. 你也可以从美航球馆的天梭购票中心购买，周一到周五早上10点到下午4点。球票从10刀起，另外添加额外费。
除了3场主场比赛外，迈阿密热火将在10月5日晚上7点30分客场面对布鲁克林篮网，10月7日晚上7点挑战奥兰多魔术，以及在10月13日在加速中心面对76人。
完整的电视播放表将在晚些时候放出
季前赛赛程安排表如下:
|日期
|对手
|地点
|时间
|10月1日
|vs. 老鹰
|AmericanAirlines Arena, Miami, FL
|6:00 PM
|10月5日
|vs. 篮网
|Barclays Center, Brooklyn, NY
|7:30 PM
|10月7日
|vs. 魔术
|Amway Center, Orlando, FL
|7:00 PM
|10月9日
|vs. 黄蜂
|AmericanAirlines Arena, Miami, FL
|7:30 PM
|10月11日
|vs. 奇才
|AmericanAirlines Arena, Miami, FL
|7:30 PM
|10月13日
|vs. 76人
|Sprint Center, Kansas City, MO
|7:30 PM