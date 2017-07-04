迈阿密热火正式宣布裁掉克里斯－波什

迈阿密，7月4日–迈阿密热火今天正式宣布他们已经裁掉前锋克里斯－波什。

“克里斯来到迈阿密，不仅改变了他的生活也改变了他的篮球生涯。” 热火总裁帕特－莱利说。“他加入了迈阿密热火后，我们达到了从未想象过的高度。我们将永远亏欠波什，因为他对这个球队产生的影响，4次冲进总决赛，2次夺得NBA总冠军。” 毋庸置疑，他是热火球队最伟大的球员之一。他的“1”号将不会再被以后热火任何一名球员穿上，我们已经等不及想要将他的球衣悬挂在球场上空了。我对波什，阿德里纳和他们的家庭报以最美好的祝愿。他们将永远是热火大家庭的一部分。”

克里斯波什在热火6年被选为全明星，在他13年的职业生涯中11次入选全明星。他是热火2012，2013赛季夺得总冠军，2011-2014年4次冲入总决赛不可或缺的一部分。他在2013年，6月18日总决赛还剩下6.3秒时抢下了关键的篮板球，将球传给雷阿伦投入那个历史性的3分球，最终帮助热火夺得2013年的总冠军。

波什在热火的6个赛季里，出场了384场比赛，场均18分，7.3个篮板，1.8个助攻，34.2分钟，投篮命中率49.6%，3分球34.4%，罚球命中率80.5%。他是热火球队历史上罚球命中率第三，两位数得分数第四，分数第五，场均得分第五，罚球数第五，防守篮板第五，命中率第六，进球数第六，罚球次数第六，总篮板数第六，首发次数第六，投篮次数第七，盖帽次数第七，出场时间第十，3分出手次数第十，两双次数第11，进攻篮板数第11，出场次数第11，抢断数第11，3分命中数第14，助攻数第20。

波什在NBA职业生涯里出场893场，881次首发，场均19.2分，8.5个篮板，2个助攻，1.04个盖帽，出场35.8分钟，投篮命中率49.4%，3分命中率33.5%，罚球命中率79.9%。他两位数得分815次，332次两位数篮板球，9次被评选为周东部最佳球员，1次被评选为月最佳球员。