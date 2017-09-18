迈阿密热火与约什·理查德森正式续约

迈阿密，9月18日 – 迈阿密热火今天宣布他们与后卫理查德森签订了多年的延期合同。根据球队条例，具体的合同内容没有被透露。

理查德森在2015年选秀中以40位被热火选中，他在上赛季出场53场比赛，34场比赛首发，场均贡献10.2分，3.2个篮板，2.6个助攻，1.13个抢断，上场30.5分钟。他在各项数据上远超新秀赛季，他也是热火8名两位数得分的球员之一，热火的场均得分上双球员数量位居全联盟第一。在2015-16年的新秀赛季中，理查德森3分球115投53中，命中率46.1%，这也是球队历史上3分球命中率最高的新秀，NBA历史上第三的新秀赛季3分记录。另外他在3月创下58.9%的3分投篮命中率，这是当球员获得当月最佳新秀时，NBA历史上第二高的3分记录。

理查德森，他从田纳西大学毕业，出场136场比赛，首发110次，场均贡献9.2分，3.2个篮板，1.8个助攻，1.08个抢断，出场28.2分钟，场均命中率45.6%，3分球31.8%，罚球命中率75.8%。他是田纳西大学第三多出场次数的球员，出场时间排名第9（3802分钟），首发次数第9，抢断第10，盖帽第16(88)，得分第28（1,252）。