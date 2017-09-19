迈阿密热火宣布执行温斯洛的球队选项

迈阿密, 9月19日 – 迈阿密热火今天宣布他们将执行贾斯蒂斯－温斯洛的第四年球员选项。根据球队条例，合同具体内容没有被透露。

温斯洛，他最初被迈阿密热火在2015年以首轮10号签选中，他在96场职业生涯比赛中，23场比赛首发，场均贡献7.3分，5.2个篮板，1.9个助攻，29.8分钟出场时间，40%的投篮命中率。他是热火8名两位数场均得分的球员之一，场均10.9分，这也帮助热火成为全联盟最多两双数的球队。前NBA二轮新秀在2015-16赛季出场，他也是热火新秀赛季出场次数第5多的球员。这名前NCAA冠军杜克的球员和理查德森一起成为热火第四次两名新秀可以得到25个3分球，25个盖帽。他在2015-16年被列为最佳新秀第二阵容，他也是在2015-16赛季能上场的第三年轻的球员，20岁216天。