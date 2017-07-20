迈阿密热火完成与乌杜尼斯·哈斯勒姆的续约

迈阿密，7月20日－迈阿密热火今天宣布他们与前锋乌杜尼斯·哈斯勒姆正式完成续约。根据球队有关条例，具体合同内容没有被透露。

“这是非常非常重要的一天，因为今天乌杜尼斯·哈斯勒姆为他在热火的15个赛季签下一份合同。” 迈阿密热火总裁帕特·莱利。“他现在不仅仅是305先生，同时他还是球队真正的监护人。今天我们非常骄傲的宣布他将会再次回归迈阿密热火。”

哈斯勒姆，3次NBA总冠军，14个赛季的职业生涯里代表迈阿密热火，现在也是全联盟连续在一个球队中打球的球员中时间第四长的。他在830场常规赛中出场，498次首发，场均7.8分，6.9个篮板，25.7分钟出场时间，49.1%的投篮命中率，75.6%的罚球命中率。上个赛季他作为板凳球衣出场16场常规赛，场均得到1.9分，2.3个篮板，8.1分钟出场时间。这名迈阿密的原住民是热火球队历史上进攻篮板，防守篮板，总篮板第一，出场数第二，首发场数第二，出场时间第二，两双次数第三，命中数第五，投篮数第六，得分数第七，投篮命中率第七，罚球命中数第八，罚球数第八，两位数得分数第八，盖帽数第九，抢断数第十，助攻数第16，罚球命中率第18。另外，他还是NBA历史上首位没被选中球衣拿下球队历史上篮板王的球员。

哈斯勒姆在147场季后赛中，84次首发，场均5.7分，5.6个篮板，21.7分钟出场时间，热火季后赛出场次数第二，总篮板数第二，总首发次数第三，出场时间第三，防守篮板第三，两双第四，投篮命中数第五，投篮数第五，罚球命中数第五，抢断数第五，抢断数第五，扣篮数第五，得分数第六，罚球数第六，两位数得分第六，盖帽第七，助攻数第十。

哈斯勒姆在过去的10个赛季中被选为热火队长，这也是球队历史上最长的记录，在进入2017-18赛季前距离球队历史最多出场次数的球员仅仅少25场。