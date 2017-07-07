迈阿密热火签下凯利·奥利尼克

迈阿密，7月7日－迈阿密热火今天宣布他们已经签约了前锋凯利－奥利尼克。根据球队的规定，具体的细节没有被透露。

“奥利尼克一成为无限制的自由球员我们便开始争夺他”，热火主席帕特莱利说。“他不仅仅是一个低位单打球员，同时也能在远离篮筐时持球。我们很喜欢他组织进攻的能力，强硬的防守和不错的篮板球。他现在仅仅26岁，他会与我们年轻的核心阵容一起迎来他们的生涯巅峰。”

奥利尼克在上赛季代表波士顿凯尔特人出场75场比赛，6场比赛首发出场，场均9分，4.8个篮板，2个助攻，20.5分钟出场时间，51.2%的命中率，35.4％的3分命中率，73.2%的罚球命中率。以及他单赛季最高的148个助攻，288个防守篮板，260个进球，以及1538分钟的生涯最高的出场时间。他也是继德克－诺威斯基后，首名7尺高能够在前4个赛季取得200个3分球，400个助攻的球员。

在他上个赛季的季后赛里，奥利尼克出场18场季后赛，2次首发，场均9.2分，3.2个篮板，1.9个助攻，19.2分钟出场时间。在东部四分之一决赛第七场面对华盛顿奇才的比赛中，在不到30分钟的出场时间里，14投10中，得到了26分，这也帮助了凯尔特人队最终进入了东部决赛。

奥利尼克在他过去的4个赛季的生涯中，两次出现在全明星新秀挑战赛种，在278场常规赛比赛中出场（36场首发），场均9.5分，4.7个篮板，1.7个助攻，出场20.7分钟，命中率47.7%，3分线外命中36.8%，74.3%的罚球命中。他在过去4个赛季中3次闯进季后赛。在26场季后赛比赛中（2次首发），他场均9.2分，3.2个篮板，1.9个助攻和19.2分钟出场时间，投篮命中率51.2%。