迈阿密热火宣布Ultimate Software为球衣商标合作伙伴

迈阿密－热火今天宣布他们将和Ultimate Software公司达成多年的合作伙伴关系。球队从2017-18赛季开始会在球衣上增加该公司的商标。

这个合作伙伴关系不仅仅是在球衣上的合作。同时这个3年的合作也将这两个南佛罗里达的慈善组织联系在一起。Ultimate Software将会成为热火30周年活动的合作伙伴。同时Ultimate Software将会支持热火的慈善活动，包括怀念老兵等。作为合作的第一步，两个公司宣布将一共捐出100万美金用于飓风艾玛后的修复和赈灾。

Ultimate Software的徽章将会在2017－18赛季出现在全部热火的球衣上。拥有赞助商的球衣只可以从热火球队商店和NBA商店购买。

“对于我们来说，我们不仅仅是将一个品牌刻在我们的胸前。”热火运营部总裁埃里克·沃伍德说。“在这个过程中，找到一个公司能够有跟热火一样提供世界级的服务态度。Ultimate Software也有着这样的特性，我们对与他们的合作非常期待。”

Ultimate software是热火人力资源软件供应商。他的总部在维斯顿，佛罗里达，成立于1990年，他们的目标是找到更好的办法去照顾和相信他人。在过去的27年本着以人为本的原则，他们成为南佛罗里达最大的企业之一。他们在美国，加拿大，欧洲，亚洲有着超过4000名员工。福布斯将Ultimate列为美国最佳工作环境的第7名。

与热火的哲学相似，Ultimate Software创始人，总裁思考特在过去的27年内努力发展，一直追随“顾客第一”的宗旨，最终也使得他们在事业上大获成功。

在过去30年里，迈阿密热火已经成为将团队合作和个人表现结合的标版。今天迈阿密热火和 Ultimate Software给大家这样一个信号。不论是体育竞技还是球队商业发展，顾客是球队的基础，将球迷放在第一位是赢得总冠军的关键。