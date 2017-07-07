迈阿密热火正式完成与詹姆斯·约翰逊的续约

迈阿密，7月7日－迈阿密热火宣布他们今天将与詹姆斯·约翰逊续约。根据球队规定，具体的合约条款没有被透露。

“詹姆斯·约翰逊是迈阿密热火的完美代表，”热火总裁帕特·莱利说。“当他来到球队的时候，向我们保证他会成为世界级的运动员结果他完成了他职业生涯最佳的一个赛季。今天他将得到他完成诺言的奖励。我们会继续让他达到更高的水平。他的续约也是我个人，热火教练组最高兴的续约之一。我们为詹姆斯和他的家庭感到高兴，因为他在下赛季会变得更加伟大。”

詹姆斯约翰逊在上赛季76场比赛中出场，5次比赛首发出场，场均得到12.8分，4.9个篮板，3.6个助攻，1.13个盖帽，1个抢断，场均出场27.4分钟，投篮命中率47.9%。这名在NBA打球8年的老将在上赛季创下了职业生涯的各种新高。其中包括了975分，376个篮板，276个助攻，76个抢断，86个盖帽，368个进攻，87个三分球，152个罚球得分。他的效率值也是球队最高的＋138分，他上赛季在迈阿密的进步是全联盟最大的，如果你将得分，篮板，助攻数考虑进去。约翰逊是热火27次板凳得分第一人，43次助攻数第一，38次盖帽第一，31次篮板数球队第一，28次抢断第一。作为板凳球员他9次得分超过20分，这是球队历史上单赛季第四高的。他从板凳上一共得到了884分，341个篮板，248个助攻，他与泰勒约翰逊一起成为了NBA里唯一的板凳双雄－两人都能够同时得到了600分，250个篮板，200个助攻。在防守端，约翰逊本赛季53次一对一防守中，他防守的球员命中率只有22％，41投9中，这也是全联盟第二的。另外他在每次一对一单打防守中只让对手每次得到0.49分，这也是联盟第二低的。

约翰逊职业生涯出场474场比赛，145场比赛首发，场均7.5分，3.4个篮板，1.8个助攻，出场19.7分钟，47.7%的投篮命中率。