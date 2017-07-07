迈阿密热火正式完成与迪昂·维特斯的续约

迈阿密，7月7日－迈阿密热火今天宣布他们将重新签约后卫迪昂·维特斯。根据球队规定，具体的条款还没有被透露。

“迪昂·维特斯上赛季向大家证明我们找到了全NBA最好的后卫之一，我很高兴可以再次与他签订一份长的合同，”热火总裁帕特莱利说。“我们喜欢他的比赛和场上积极性。他是一个进攻者，同时也是一个非常出色3分射手和防守球员。他在比赛最后时刻不会畏惧去投出制胜一球。我们相信他能够继续证明他是我们球队重要的一个部分。保持维特斯在我们阵容里是球队保持已有的化学反应的重要因素。”

上个赛季，维特斯在46场比赛中出场，43场比赛首发，帮助热火取得了27胜19负的战绩（58.7%），他场均贡献15.8分，4.3个助攻，3.3个篮板，出场30.1分钟，投篮命中率42.4％，3分球命中率39.5%。他在与金州勇士的比赛中得到了职业生涯最高的33分，投篮命中数也是生涯最高的13个，同时他在比赛最后时刻完成了绝杀，帮助球队105-102取胜。他在1月21日到2月4日场均至少得到了17分，这也是他职业生涯第二长的得分纪录，他在1月30日被首次评选为东部周最佳球员，12次得到球队最高分，14次得到最高助攻数量，13次最高抢断，12次最长出场时间，以及8次最高效率值，得分数16场超过20分，2场超过30分。

维特斯在职业生涯里出场335场常规赛，他在5年的职业生涯里场均13.2分，2.7个篮板，2.7个助攻，1个抢断和28.6分钟出场时间，投篮命中率41.3%，3分命中率34.6%。