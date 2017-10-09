迈阿密热火和夏洛特黄蜂比赛前瞻

从上一次输在与奥兰多的比赛中我们学习到什么呢？

Couper: 虽然说输球是一件很让大家沮丧的事，但是比赛很重要的一部分就是让每一个球员在输给了篮网后能够重新振作起来，我们可以看到詹姆斯约翰逊想要在所有人头上扣篮。维特斯又一次开始进入他早些赛季的状态，同时白边的远距离投篮越加精准。

总的来说，这场比赛的轮转阵容非常有趣。德拉季奇在这场比赛中没有出场，这样热火首发了理查德森和奥利尼克，同时候补中锋詹姆斯约翰逊以及温斯洛的配合也很有威力，总而言之斯波没有将任何一个球员放在场边，每一个人都会出现在轮转上，这个季前赛也是球队最佳练兵的地方。

Joe: 就像Coup在上面说的，理查德森和奥利尼克首发出场，奥利尼克可能在外线的能力比内线单打要，即使他在本场比赛中仅仅7投1中，但是他也能找到方法去影响比赛结果。

你对斯波接下来有什么期待呢？

Couper: 球队在季前赛前没有休息过，但是在过去3场比赛中他们确定了2种不同的阵容。我们可能会在接下来的日子看到热火别的首发阵容

Joe: 我很期望斯波能够继续尝试不一样的阵容，我们曾经说过热火有很深厚的板凳，不论是温斯洛还是詹姆斯约翰逊这一切都跟德拉季奇和维特斯的配合相似。”

这场比赛对球队常规赛有什么影响吗？

Couper: 当你想要测试你的球队防守能力怎么样，你应该知道肯巴沃克的到来将会给球队怎么的体验?当你跟着肯巴沃克，同时不断试验不一样的轮转阵容，像他这样的球员将会对季前赛带入另外一个节奏。

Joe: 这场比赛一定非常有意义，因为史蒂芬·克劳福德一定会让他的球员做好准备。兰博将会在本场比赛替代巴图上场，25岁的他在面对活塞的比赛中9投5中得到了18分，4个助攻，3个篮板和11的效率值。 同时夏洛特黄蜂也将如一些新的血液，例如德怀特·霍华德，芒克和培根。

周一晚上应该是一场非常有趣的比赛。