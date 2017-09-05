编年史: 2013-14

当2013-14赛季即使没有像前两个赛季一样的顺利结束，但是仍然有很多的积极的地方值得我们去称赞，同时热火也连续第四年创入总决赛。

在这4年的总决赛之行中，他们有很多的起伏波动，同时这段旅途中也有很多的伟大的时刻。

迈阿密热火的这个赛季是从与芝加哥公牛的比赛开始的，他们在本场比赛中展示了他们的总冠军戒指，同时第三面总冠军旗帜被悬挂在球馆上空。同时德里克·罗斯的回归也异常引人关注，热火在本场击败了公牛后，一口气在11月取得了11胜2负的战绩，其中包括了战胜猛龙，快船，小牛和太阳。

在12月，迈阿密热火两次与印第安纳交手，每一支球队都赢得了他们的一个主场比赛。尽管对于热火来说战绩不错，但是很长一段时间都是由步行者占据着东部第一的宝座。

在这个月末，迈阿密热火在12月28日面对开拓者，詹姆斯因为一些轻伤缺战，但是韦德和波什都在他缺席时站出来，波什得到了赛季最高的37分，其中包括了最后的制胜3分，并拿下了10个篮板，最终热火以108-107战胜对手。波什的出色表现使得整个摩达中心都安静了，他也被队友们紧紧包围庆祝。

另外一个惊喜的时刻就在几周后，一月中旬，热火面对奇才，热火在比赛上半场一直进攻无法打开，他们落后对手10多分。第二节中，奥登出场，这也是他职业生涯缺席4年后的首次出现。热火最终在比赛中输掉了比赛，但是当你看到奥登从多次伤病中回归并在8分钟上场时间里得到6分2板，这都很让人振奋。主教练斯波也一直表扬奥登为回归有多努力。

在一月底热火与马刺和雷霆由几次精彩的对决，在全明星周末前热火取得了5战4胜的成绩，他们在面对勇士的比赛中最终詹姆斯0.2秒面对伊哥达拉投进制胜3分球，这也帮助热火最终111-110战胜对手，主教练斯波在最后选择没有叫暂停并收到了奇效，詹姆斯得到了36分，13板和9个助攻。

在全明星后，热火以另外一个4连胜。在战胜了魔术后，迈阿密热火在3月3日面对山猫的比赛中显得又是另外一场容易的比赛。

但是最终并不完全是这样的。

詹姆斯有这样一些比赛，篮筐似乎和大海一样宽。本场比赛中，詹姆斯投进生涯最高的8次3分球，第三节那些了25分也帮助他取得生涯最高的61分。可能他33投23中的高效3分球更能显示出一些什么吧。最终热火也以124-107战胜对手，这对于一个特殊球员来说也是一个非常特殊的夜晚。

3月份的赛程也是我们记忆以来最艰难的一个月，他们将在31天内完成18场比赛，9个客场。最终热火也以10胜8负结束这个赛程，并最终3场比赛全部取胜。

常规赛还有几场就会结束，迈阿密热火发现他们战绩无法超越步行者达到东部第一。迈阿密热火在4月11日确认无法获得东部第一，但是他们在与步行者的比赛暗示了他们在季后赛将会有什么等待着他们。热火在詹姆斯的36分下，最终以98:96战胜步行者。

2014年的季后赛对于热火来说是一个非常相似的季后赛行程，他们在第一轮面对山猫队，最终他们4：0横扫对手。

尽管在第一场上半场比赛杰弗森就因为脚踝不适离开比赛，但是他在整个系列赛中都异常努力，一直拼到最后一刻。沃克和杰弗森做到了他们能做的一切，但是最终在热火的高压下，他们的失误也是致命的。

勒布朗·詹姆斯肩负重任，他在首个系列赛中场均贡献30分，8个篮板，另外韦德也在攻防两端发挥出作用。波什在最后一场关键的2分球熄灭了山猫的希望。、

下一轮热火将面对布鲁克林篮网，他们在常规赛中一直无法击败对手，詹姆斯这个系列赛中场均30分，6.4个篮板，3.6个助攻。雷阿伦是热火第二场取胜的关键，波什也在面对篮网时打出了他的水平。

乔·约翰逊可以说对于热火来说是一个巨大的困难，特别是在第5场比赛中，韦德已经做到他最好去防守乔，但是他总是能将球打进，上半场乔就得到了28分中的20分，但是最终热火打出了他们总冠军级别的水平，最终锁定胜局。

于是比赛又需要回归布鲁克林，约翰逊再一次被列在前面，可是这一次詹姆斯和雷阿伦没有给他绝杀的机会。热火成功进入东部决赛。

球迷们都异常期待热火的下一个对手。

连续第二年热火东部决赛面对印第安纳步行者。这一年又有所不一样，步行者本赛季取得了东部第一，步行者在第一场迅速启动并在第一场比赛中打败了热火。尽管本场落败，韦德和詹姆斯都在这个系列赛开头表现出色。他们继续表现出他们最高水平的表现。波什也同样在第四场和第六场发挥出色。

韦德的身体状况训练展现出成效，他在东部决赛中场均贡献19.8分，4.7个助攻和4.3个篮板。

热火三巨头的共同努力帮助热火最终6场战胜了这支强大的步行者。

又是相同的对决，热火与马刺再一次在总决赛相遇，在马刺赢下第一场后，詹姆斯帮助热火赢下第二次，韦德和波什的关键表现也帮助热火锁定本场胜利。

但是之后，马刺获得了3连胜，这也最终帮助他们取得了2014年NBA总冠军。尽管热火遗憾落败马刺，但是这个赛季对于球队来说依然是一个精彩的赛季，他们也是NBA历史上第三支球队可以连续4年出现在总决赛的球队。