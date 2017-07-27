奥兰多土生土长的马特·威廉姆斯似乎对在这里开启他的篮球章节并没有什么影响。威廉姆斯在奥兰多开始他的篮球生涯，他在离 Amway球馆不到1.3英里的琼斯高中上学，Amway是热火夏季联赛的地方。

作为一个大学招募球员招募热门，威廉姆斯决定入学佛罗里达中部大学，这里离Amway球馆也只有15.1英里。

威廉姆斯创下了学校3分球命中记录（126个进球），1,315分钟出场时间。在场下他被评选为铁骑士奖，这也是为了表彰篮球团队中努力的球员。

当在举重室中问到威廉姆斯他的训练时，他会说“这对我来说都是非常自然的，我其实在比赛前很喜欢去举重以及这一类的运动，这能有效的帮助我去控制我的身体。“这种工作哲学也一直贯穿了他的高中和大学篮球生涯。

威廉姆斯在比赛开头有一些缓慢，他的前主教练会在球馆看他打球，他们的信息都非常的积极明确。很明显这一切都很成功，因为他能够在奥兰多夏季联赛结束的时候得到球队最高的14分以及球队最高的4记3分球数量。

同样的是那些最熟悉威廉姆斯的教练当他在开头状态不佳时出现在场边，给予他指导。

同样他的努力和专注很明显都对在奥兰多结束时的3分命中效率达到新的高度。

威廉姆斯在夏季联赛的一开头并没有找到自己的状态，他的教练来了之后都告诉他让他保持积极和思想的开发，这也使得他在最后的奥兰多比赛中得到了4个3分球。