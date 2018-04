EL HEAT ANUNCIA CALENDARIO DE LA PRIMERA RONDA

MIAMI – El HEAT anunció el jueves el cronograma para la serie de siete a ganar cuatro de la Primera Ronda contra los Philadelphia 76ers. Los partidos serán como sigue

Juego Fecha Dónde Hora TV (local/nacional) Juego 1 Sábado, 14 de abril @ Filadelfia 8:00 PM Fox Sports Sun / ESPN Juego 2 Lunes, 16 de abril @ Filadelfia 8:00 PM Fox Sports Sun / TNT Juego 3 Jueves, 19 de abril @ Miami 7:00 PM Fox Sports Sun / TNT Juego 4 Sábado, 21 de abril @ Miami 2:30 PM Fox Sports Sun / TNT Juego 5* Martes, 24 de abril @ Filadelfia TBD Fox Sports Sun Juego 6* Jueves, 26 de abril @ Miami TBD Fox Sports Sun Juego 7* Sábado, 28 de abril @ Filadelfia TBD Fox Sports Sun / TNT

Los 2018 White Hot HEAT Playoffs, presentado por Miccosukee Resort & Gaming, abren el sábado 14 de abril en Filadelfia. El Juego 1 está programado para 8:00 p.m. El Juego 2 será celebrado el lunes 16 de abril a las 8:00 p.m. El HEAT viajará entonces de vuelta a casa para los Juegos 3 y 4, donde los encuentros serán celebrados el jueves 19 de abril y el sábado 21 de abril, respectivamente. Los Juegos 5, 6 y 7 tendrán lugar si es necesario.

Los boletos para los partidos de la Ronda 1 todavía están disponibles. Los fanáticos pueden comprar los boletos directamente del equipo de poseedores de boletos de la temporada del HEAT y de fanáticos que pongan sus entradas en reventa en NBATickets.com, Ticketmaster.com, llamando al 1-800-4NBA-TIX o en la Oficina de Boletos de la AmericanAirlines Arena. Las puertas de la AmericanAirlines Arena abrirán al menos una hora antes de la hora anunciada del partido.

Un número limitado de boletos de la temporada 2018-19 del Miami HEAT están disponibles, incluyendo asientos en el nivel bajo. Los fanáticos interesados deben visitar HEATSeasonTickets.com, una página de internet especial que contiene video, un mapa 3D interactivo de los asientos y la posiblidad de ver y comprar los asientos en tiempo real. Los fanáticos del HEAT también pueden conversar con representantes de ventas enviándoles un email a seasons@heat.com o llamando a 786-777-HOOP (4667).

Todos los juegos de la Primera Ronda serán transmitidos por FOX Sports Sun. Todas las transmisiones comenzarán con una media hora de la edición HEAT Live, conducida por el presentador y reportero Jason Jackson. Eric Reid y Tony Fiorentino narrarán las acciones y a ellos se unirán los reporteros del HEAT Jackson, Kristen Hewitt y Will Manso. Ron Rothstein y John Croty continuarán ofreciendo análisis desde los estudios de Biscayne Bayside antes y después del partido durante todos los encuentros de playoff en casa. Cada transmisión incluirá una transmisión extendida después del encuentro, incluyendo conferencias de prensa, momentos más importantes, análisis y entrevistas con los jugadores.

Todos los partidos de los playoffs del HEAT de la postemporada 2018 serán transmitidos en inglés en la estación insignia del HEAT 790 The Ticket y la 104.3 HD2. A lo largo del sur de la Florida, los juegos del HEAT pueden ser escuchados en Miami HEAT Radio Network, que incluye a ESPN 106.3 FM en West Palm Beach, WPSL 1590 AM en Port St. Lucie, Keys Radio WKWF AM 1600 y WAVK 97.7 FM “The Wave.”

Además, "HEAT Weekly", el show de dos horas de radio presentado por Tommy Tighe, conductor del HEAT Network Radio, continuará con su horario regular durante los 2018 White Hot HEAT Playoffs -los sábados de 10 a.m. a 12 p.m.- con transmisiones adicionales los fines de semanas en las estaciones pertenecientes a Miami HEAT Radio Network. Zack Duarte, de 790 The Ticket, conducirá un show especial White Hot HEAT durante la semana de 3 a 4 p.m. comenzando el 13 de abril.

Todos los juegos de los playoffs pueden ser escuchados en español por la estación de Univision WRTO Mix 98.3 FM y la estación afiliada de la cadena de radio en español 760 AM WEFL. José Pañeda narrará las acciones jugada a jugada, con Joe Pujaya como presentador y comentarista.

Programación exclusiva y contenidos también estarán disponibles en las páginas del equipo @MiamiHEAT en Twitter, Instagram, Facebook y Snapchat

Los 2018 White Hot HEAT Playoffs son presentados por Miccosukee Resort & Gaming.