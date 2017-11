EL HEAT ANUNCIA SU CALENDARIO PARA LA TEMPORADA REGULAR 2017-18

MIAMI, FL – El Miami HEAT anunció hoy su calendario para la temporada regular 2017-18. El programa de 82 juegos consiste en 41 citas en casa, todas en la AmericanAirlines Arena, y 41 encuentros en la carretera, del 18 de octubre de 2017 al 11 de abril de 2018.

Fox Sports Sun, la estación de televisión regional asociada exclusiva del Miami HEAT, transmitirá todos los juegos disponibles para transmisión local, incluyendo el juego en la Ciudad de México el 9 de diciembre, que sumarán 82 partidos. El HEAT tendrá nueve apariciones en televisión nacional, incluyendo una transmisión exclusiva por TNT. Además, ESPN tiene programado transmitir cuatro juegos del HEAT y NBA TV ha programado la cobertura de cuatro encuentros. El Miami HEAT Radio Network, liderado por su emisora insignia 790 The Ticket (AM 790/FM 104.3 HD-2) transmitirá todos los juegos en inglés, mientras Radio Mambí, de Univision Radio (710 AM) o Mix 98.3 FM (juegos de la temporada regular que entren en conflicto con otras transmisiones) transmitirán los partidos de la temporada regular en español. Más información sobre la cobertura, incluyendo juegos de pretemporada, estará disponible en fecha futura

Miami comienza su temporada número 30 en la carretera, enfrentando al Magic de Orlando el miércoles 18 de octubre a las 7 p.m. El HEAT iniciará su temporada en casa el sábado 21 de octubre, cuando reciba a los Indiana Pacers a las 8 p.m. El HEAT arranca el cronograma con seis de sus primeros siete juegos en casa. Nuevamente esta temporada, la mayoría de los juegos en casa comenzarán a las 8 p.m., lo que le permitirá a los poseedores de boletos tiempo adicional para arribar a la Arena y no perderse la acción.

El calendario incluye varios encuentros, incluyendo una visita a los campeones de la NBA, Golden State Warriors, el 3 de diciembre a las 7 p.m., y un tope con los Cleveland Cavaliers el 27 de marzo a las 8 p.m. Dwyane Wade y los Chicago Bulls visitarán Miami el 1ro. de noviembre a las 7:30 p.m. y el 29 de marzo a la misma hora, mientras los Boston Celtics se medirán con Miami el 28 de octubre a las 8 p.m. y el 22 de noviembre a las 7:30 p.m.

El calendario de este año tiene 37 de los 82 partidos durante fines de semana (de viernes a domingo). De esos juegos, 18 tendrán lugar en Miami (cinco los viernes, nueve los sábados y cuatro los domingos). La estancia más larga en casa será una cadena de seis juegos del 21 de octubre al 1ro. de noviembre. La cadena más larga en la carretera tendrá lugar inmediatamente después, del 3 al 12 de noviembre. Además, el HEAT celebrará 13 sets de juegos back-back, dos menos de la pasada temporada. El mes en que el HEAT celebrará la mayor cantidad de partidos es en marzo, cuando el equipo saldrá al tabloncillo en 16 ocasiones. marzo será el mes en que el HEAT tendrá la mayor de encuentros en casa, con 10 de los 16 encuentros en la AmericanAirlines Arena. La cifra más alta de encuentros de Miami en la carretera en un mes será 11 y tendrán lugar en noviembre.

Un número limitado Boletos de Temporada del Miami HEAT para 2017-18 estarán a la venta. A los fanáticos interesados se les invita a visitar HEATSeasonTickets.com, una página de internet que contiene videos y un mapa interactivo en 3D, con la posibilidad de ver las ubicaciones y las compras en tiempo real. A partir de esta noche, los fanáticos del HEAT pueden comprar los boletos de parte de HEAT Season Ticket Members a través de NBA Resale Marketplace, si ingresan a HEAT.com. Depósitos están siendo aceptados para Boletos de Grupo. Planes Parciales de Boletos están actualmente a la venta. El viernes 15 de septiembre, el público general pueden adquirir entradas para juegos individuales visitando HEAT.com a partir de las 10 a.m. Para información más específica, los fanáticos pueden contactar el HEAT visitando HEATTicketPlans.com, enviando un email a seasons@heat.com o llamando al 786-777-HOOP.