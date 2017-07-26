初为人父的艾灵顿
by Shuaihu Zhong
Posted: Jul 26, 2017
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首先，你的父亲对你如何？
我的父亲对我非常的好，每天清晨睁开眼睛，可以看到他，看着他一天天的成长都有一些不太真实的感觉。他每天都变得更加的强壮，我觉得他很快就能够自己走进球馆看我打球了。
在他哭的时候睡着是一种很不容易的事情吗？
可能是吧。他会经常在半夜醒过来。真的非常庆幸我有一个非常伟大的妻子，他能够在这个时候站起来照顾好他，使我能够得到足够的时间去休息以便能够在第二天继续工作。而在他清醒的时候他是一个非常好的小孩，我完全不会觉得会被他烦到。
对你来能延续你父亲的名字，韦恩·艾灵顿 ,这对你来说有很重要的意义吗？
是的，这对于我来说真的意义太重大了。很明显，这也是我给我的儿子起名韦恩三世的原因。他会继承这个名号，如果我的父亲还在的话，我不知道我是不是还会给他这个名字。我绝对会给他起名韦恩，当他长大的时候他可能会问我为什么我会跟他有一样的名字。我会向他解释的，这对我来说很有意义。
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