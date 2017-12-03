迈阿密热火95:123不敌金州勇士

迈阿密热火在周日晚上以123-95不敌金州勇士。德拉季奇得到了热火最高的20分。

1. 阿德巴约的发光发亮

即使你永远不会厌倦阿德巴约的暴扣，但是细节也是非常重要的。从面对金州勇士的一开始，这个新秀就开始展现出他的个人能力。

在经过了一个非常精彩的空接暴扣后，阿德巴约的这个稳如泰山的挡拆帮助德拉季奇轻松上篮。

第三节，阿德巴约完成了这个让人印象深刻的突破最终在格林头上完成上篮。

但是他本场最精彩的表现来自于这名20岁的球员在第二节面对库里的防守，这也直接导致了理查德森对杜兰特的封盖。

长话短说，阿德巴约在本场比赛中让人印象深刻。他上次20分钟，5投3中得到了9分。

2. 永不放弃的德拉季奇

你现在直到德拉季奇是一个多么敬业的人。不论在什么样的场景下，这个斯洛文尼亚后卫始终保持着他的专注努力的与对手拼搏，力争缩小两队的差距。

他在第一节就完成了这样一个精彩的4分表演。

…德拉季奇继续在外线保持火力，他在第三节持续保持火力输出。

本场比赛他10投7中得到了20分，同时这名31岁的球员还贡献了3个篮板。

3. 理查德森是凝合剂

还记得理查德森在面对黄蜂时候的发挥吗？本场比赛面对上赛季总冠军，他11投5中得到了12分，其中包括了3分球4投2中，他们还有2个助攻和1系列的盖帽。

其他的要点:

-奥利尼克在比赛中作为板凳发光发热，他得到了球队最高的5次助攻。

他的这个假传真扣让人印象深刻。

奥利尼克本场比赛11投5中得到了14分，7个篮板和全队最高的5次助攻。

下一场比赛:

-在经过了周二的球队训练后，他们会开始连续3场客场比赛。周三晚上8点30分，他们将会挑战马刺，热火的下一场主场比赛将于12月13日主场面对开拓者。你可以从这里购买球票.