训练营第三天的新鲜事

迈阿密热火在周四早上继续在大西洋大学的训练，下面是一些值得了解的训练营新鲜事。

从最好的之间学习

如果你一直追随热火夏令营的脚步，从奥兰多到拉斯维加斯，你一定会记得这个名字：小马特·威廉姆斯。这个6尺5的小个子在佛罗里达中部大学45%的3分命中率，这也证明了他是一个多么可怕的射手。毫无以为的是，本次训练营他就能从热火神射手艾灵顿身上学到很多的东西。

“我看了很多的他的视频，特别现在能够看到他真人的表现了。”马特威廉姆斯说。“因此在训练后，我回去询问我的对手，我问他如何去训练自己的脚步，他总会去努力帮助我。在训练后，他让我和他一起进行投篮训练。他总是给予我很多的不一样的建议和不一样的要点，这些都使我受益良多。”

投篮是小威廉姆斯的特长，同时他在场上的控球能力也在这次训练中展现出来。

莫宁知道

还有一个在夏季联赛的球员， AJ哈蒙斯，这个7尺的大个子在7月7日从与达拉斯小牛的交易中获得，他在夏季联赛中有很多的发光点，他可以在外线持球给队友拉开空间。哈蒙斯说在拉斯维加斯的经历帮助他能够调整好自身的状态，更多的了解教练。

哈蒙斯现在从热火传奇球星，名人堂成员，阿隆佐·莫宁身上学到了很多。

“季前赛马上就要开始了，我现在每天都在回忆莫宁告诉我的。每天都要变得更加好，不要离开场上，直到你感觉到你今天比昨天强一些了，”哈蒙斯说。

“因此今天我们主要的事就是跟我的队友更加好的融合在一起，我想要每个人都能够找到默契。”

改变命运的经历

在周四有一个球员在哈蒙斯的队伍里的是拉里·德鲁二世，在代表76人在夏季联赛出场后，这名27岁的后卫帮助美国篮球队在美洲杯上取得冠军。他也将自己的金牌给予了他的母亲。

“诚实的说，这是一个改变一切的经历。”拉里说。“我感觉到我来到了另外一个篮球层面，或者说我的意识上又上升了一个高度。这种感觉非常好，特别是在走进训练营的时候，我感觉到我已经可以踩着这些大潮，乘风破浪。”