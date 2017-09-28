训练营第二天的新鲜事

在顺利完成第一天的训练营后，迈阿密热火在周三早上立刻回归佛罗里达大西洋大学球馆继续训练。下面是第二天的一些值得关注的精彩内容。

这是我最好的朋友

大家都知道分享经验可以让大家变得更加亲密。即使约什·理查德森和贾斯蒂斯·温斯洛在新秀前两年就已经成为了好兄弟，上赛季的那些困难也更加增强了他们的友谊。

“[我们的关系] 非常的好. 他是我在队内最好的朋友，在联盟里有一个和你一起成长的球员这种感觉非常特别，” 理查德森说。“我们一起经过了很多的东西。我们都曾经受过伤，但是我们都能在比赛中逐渐成长，因此我们能互相帮助到对方。”

说到伤病，理查德森很好的照顾了他的身体，在体育馆保持身体状态非常重要，同样他在训练中也非常拼。

“我们有一整队的球员都非常有上进心，他们仍然在比赛中努力帮助别人，例如我和泰勒在比赛中摔在场上，我们站起来后还会握手。这只是充满了竞争，我们在正确的方向上。”

麦克格鲁德回归

可能没有人比麦克格鲁德更加喜爱竞争了，在去年这个时候他还在为一个场上的出场机会而拼搏，现在有些不一样了。

"我会在这个训练营里帮助那些新来到我们训练营的球员，”麦克格鲁德说。“我们都是好兄弟，所以我希望他们都不要落后。我们都需要在一个起步点，这种感觉很不错。”

除了在比赛中磨练一些新的球员的技术，麦克格鲁德还有一个目标。

“赢球”

奥利尼克的总结

赢球是奥利尼克在波士顿一年前做到的。即使他在这个训练营感觉有些不一样，但是这个大个子明显很喜欢这一切。

“了解到这个体系真的非常有趣，大家都非常棒，每个人都非常努力。” 奥利尼克说.

“对于大多数人来说，你会去打篮球，不会去想让事情变得过于复杂，你会想要他们的技巧和篮球智商能在这个过程中自然展现。”

当德拉季奇在场上的时候，奥利尼克的篮球智商应该可以完全展示出来，因为他是一个挡拆配合的完美例子。在第二天的训练后，德拉季奇大大的称赞了这个26岁的球员。

“因为他是一个独一无二的球员。” 德拉季奇说。 “他是一个优秀的传球手，同时他还是一个非常不错的射手，所以我不认为我们会有任何问题。”

保持系统

你可能忘记了热火现在的阵容里还有一些发展球员，在过去的几年里将球员从名单中除去的决定都非常艰难，但是现在的双向合同也使得一切都更加容易了。

“这些球员都是我们体系里的，这也是我们为何喜欢这个训练营。这也是首次没有人会被从名单中除掉了。” 埃里克·斯波说

“这些球员都知道我们投入了时间，资源来帮助他们。我认为他们都会很期待出现在我们的阵容中，但是更重要的是我们在发挥出他们的特色，帮助他们成长。”