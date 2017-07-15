夏季联赛：迈阿密热火95:98不敌孟菲斯灰熊

迈阿密热火在周六晚上的双加时比赛中最终以95:98不敌孟菲斯灰熊队。克莱沃得到了热火全队最高的20分，热火最终在拉斯维加斯取得了4胜2负的战绩。

1. 克莱沃的关键时刻

数据可能可以对分析一个球员非常关键，但是有一点它无法表明的就是球员的积极性。

克莱沃就是这样的。

在周六这样一场异常关键的比赛中，克莱沃在第四节和2个加时中得到了12分。其中包括了第四节还有5.1秒时完成那个扳平比分的进球。

在防守上，这名23岁的球员很好的防守了维恩·萨顿

即使克莱沃在比赛末端表现出色，但是他在第二节给队友创造了很多的机会。

这便是迈阿密热火篮球的躯壳。

本场比赛他14投7中得到了20分，他还得到了4次助攻和2个抢断。

2. 奥古斯特的高效率

他在第二节连续得到了7分，当然也包括这个精彩的2+1进球。

奥古斯特在第四节继续发挥出高效率，这名24岁的大中锋利用自己的旋转步完成了一些内线的高难度进球。最终奥古斯特10投7中得到了16分，4个篮板，2个助攻。

3. 威廉姆斯一直是神射手

还需要更多的证明吗？单单在第三节里，威廉姆斯就得到了4个3分球，12分。

除了他让人印象深刻的接球就投外，这个带球突破后的进球也让人印象深刻。

威廉姆斯最终得到了18分，3个篮板。

4. 佩勒的火锅派对

当阿德巴约和奥卡罗怀特无法在比赛中出场时，这名中锋在本场比赛打出令人惊叹的防守。第二节的这个回合他连续封盖了对面两个突破。

然而这还不是全部，佩勒本晚除此之外还有另外两个盖帽，这也使得得到了全场最高的4个盖帽。

这个6尺11的大个子本场还有3分，4板和全队最高的6的效率值。