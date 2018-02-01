维恩·艾灵顿被选入参加本赛季的3分大赛

迈阿密，2月1日 – NBA今晚宣布迈阿密热火后位维恩·艾灵顿将会参加2018年JBL3分大赛，本次大赛将在2月17日于洛杉矶斯台普斯球馆当地晚上举行。

艾灵顿将会成为迈阿密热火球队历史上第7名被选中3分大赛的球员，詹姆斯·琼斯（2012&2011赛季），查莫斯（2012），库克（2009&2010），卡波诺（2007），莱斯（1991&1995）和桑福德（1989&1990），四名热火球员（琼斯2011，库克2009，卡波诺2007，莱斯1995）赢得此项殊荣，这是NBA历史上最多的。

艾灵顿本赛季至今贡献153个3分球，144个作为板凳得到的，这也是整个联盟作为板凳球员最高的（排名第二的落后30个3分球），同时他也是全联盟第四多的。他已经超越了上赛季的149个单赛季3分球命中数。本赛季他的3分球命中率达到了40.2%，这也是他职业生涯第二高的，他现在是全联盟3分球单赛季命中率第5的球员（命中130次以上）。他在1月份一共命中了52个3分球，这也是他在12月份得到52个3分球并打破球队记录的第二个月。他现在已经成为球队历史上首名可以在连续两个月都可以投进50个以上3分球的球员。

艾灵顿本赛季在9场比赛中贡献至少6个3分球，这也是球队历史上最高记录，他已经超越了之前哈达威在1996-97赛季的记录。他在12月5日第100场代表热火出场，得到了259个3分球，这也是球队历史上100场比赛命中3分球最多的。另外他也期望成为NBA历史上首名球员3分球占总共投篮次数的82%的球员（至少400次出手）。他现在在456次出手中381个出手是3分球，83.6%的外线出手频率。从1979－80赛季创立了3分线以来，还没有任何球员可以达到如此的成就。