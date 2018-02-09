韦德：“球衣和这个颜色太搭了”

迈阿密热火顺利将德怀恩·韦德带回家后，韦德和斯波都在周五向媒体谈到了韦德的#R3TURN回归.

主教练斯波

当他发现有可能在交易中得到韦德时

“在球队训练前，我走到了莱利的办公室前.....让你知道下，我们有可能会有些关于巴比特的交易会发生，同时也有些关于德怀恩的事可能会发生。我基本要走到门外了，我马上转过头来，“什么？哪个德怀恩？”

“我唯一的回复就是，“好啊，赶快搞定啊”

在如何将韦德融入到这球队中

“我太爱韦德了，每个人都知道我对韦德的感情。当你了解一个人这么久了以后，你知道，他曾经是一个年轻的新秀，我也是一个年轻的助理教练，我们都是看着对方在职业道路上成长饿的，同时我们也私交十来年了。”

“在过去的1年半里我们不得不寻找着缺少他的打法，我认为作为主教练而言这是对我很有好处的，然后当我们有机会再次有交集，这是非常特别的感觉。”

在谈及韦德将给这支球队带来什么

“你获得了这样一个具有总冠军实力球员，我们在谈及如何赢球，这简直太美妙了。我总是会有非常高的期望值，这个交易我感觉可以帮助我们取得最后的目标。”

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韦德

关于回归迈阿密

“今天是我回到迈阿密的第一天，我感觉在这里非常的亲切。能够再次回到这里，我太激动了，而且这个球衣和配色太完美了。”

你觉得周五晚上的感觉是怎么样的

“我绝对认为这是一个非常激动人心的时刻。我有太多的原因去感到激动了，不仅仅是那些和我一起成长的球迷们，同时我也与他们一起成长。我只是想要回到这个环境里，能看到昔日的队友们我也非常的兴奋。”

我的心永远都在迈阿密

“我的眼睛，我的心永远都在这里。我之前就说过了。他永远不会去别的地方。我只是改变了一个邮政编码，换了一身球衣，但是我的心永远都在这支球队身上。”

我如何去帮助这支球队

“我只是期望能够赢下去，在这个时候，我希望能够成为这群球员们中一员，我们看到了理查德森的飞速成长，我们看到了德拉季奇成为一个全明星级别的球员，我们也知道白边是一个能够打出20+20的球员，我仅仅是想成为他们的一员并贡献出我的一份力量。”