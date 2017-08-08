泰勒约翰逊最近与热火官网坐在一起讨论他们在球赛期的故事。

首先维特斯的周末怎么样？

这非常的酷。能够跟队友一起开心的度过一个周末。我们都去参加了，这真是很开心的旅程。

Made in cali but tonight #madeinphilly A post shared by tyler johnson (@pushat305) on Aug 4, 2017 at 8:18pm PDT

你们在费城呆了多久呢？

我周四晚上的时候就到费城了，然后周五早上我跟维特斯和别的队友们一起锻炼。之后我们都去参加了他们的那个活动，之后我们在第二天早上离开费城。

你在夏天的时候有没有做什么其他的事情？

我们有很多的接球出手机会，挡拆投篮以及一些我一直在训练的东西：我的运球，了解比赛过程，时机。我会尝试一些不同的东西，以及在身体疲劳的时候如何保持对5，6，7件不同事的注意力。

在7月底你回到了你的大学。这段经历怎么样？

能够回到我的生涯出生点的感觉非常好，我能够看到我的老教练组成员，他们还在哪里。简单的坐在场边和他们聊我还在那里时候的记忆。我还记得我曾经很迷茫，不仅仅是对自己篮球感觉的迷茫，同时还有对未来以及自己人生的迷茫。因此我觉得此时我回来可以说对别的球员是一种鼓舞，这就像是当保罗乔治，阿斯顿或者别的球员回来这里时一样。

Back where it all started bulldog born bulldog bred. @fresnostateathletics @fresnostatembb A post shared by tyler johnson (@pushat305) on Jul 20, 2017 at 2:23pm PDT

看到你的弟弟罗根从AAU的比赛中不断提升自己的排名，这种感觉怎么样呢？

我很开心。他可以说绝对比相同年龄的我强得多。因此能够看到他在现在不断的提升和磨练自己的技术是非常令人欣慰的。我不知道用什么词去形容这种感觉，当你看到他的比赛的时候，你会有一种自豪感。

他现在在你的AAU球队打球，对吗？泰勒约翰逊精英队。

是的，泰勒约翰逊精英队.

Another great showing. 5-1 at this showcase in Indiana taking the title in the silver division. Keep working big things ahead. @topflightelitebasketball @liningusa @wayofwade A post shared by tyler johnson (@pushat305) on May 2, 2017 at 6:14am PDT

这种1对1的比赛会很激烈吗？

并不会的。

谁赢了呢？…

你觉得谁会赢呢?

估计是你吧.

我已经是一个成年人了。他现在才是高中生。

是的.

现在还不行。但是最后可能会打赢我吧。这可能会需要等很长的时间，至少现在还没有。

你参加了几周前的巴萨皇马的迈阿密比赛吗？

是的，我看了.

你喜欢这种环境吗?

我太喜欢了。这绝对是一种可以铭记的时刻。因为这种气氛完全不一样。

是的。因为我记得你曾经和哈队一起参加了迈阿密海豚的比赛，而足球比赛气氛与橄榄球完全不一样。

完全是，因为整场比赛可能只有2到3个进球，但是他们需要整场比赛的奔跑。我非常喜欢这种比赛，我会把这些都记到我需要做的事的列表里。如果我出国的话，我会去看几场比赛。

你觉得贝克汉姆想要把一支美国足球联赛队伍带到迈阿密如何？

我觉得这非常的好。我知道这里有许多的狂热足球球迷。因此能够将一支足球球队放置在这里，一定会造福整个社区的。我觉得这也会成为让使人们重新回到迈阿密的原因之一。

你有非常喜欢的足球队吗?

我并不是很跟进这些信息，但是如果在海外有比赛的话。

你会去看的。

是的。我去看了波特兰伐木队和洛杉矶银河队的比赛，如果有比赛的话，我会去看的。