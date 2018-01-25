迈阿密热火88-89不敌萨克拉门托国王

迈阿密热火在周四晚上88-89不敌萨克拉门托国王。德拉季奇得到了热火最高的23分。

1. 德拉季奇在回归后表现出色

尽管在过去的两场比赛中因为伤病没有出场，德拉季奇在周四晚上回归后没有表现出一丝锈迹。德拉季奇在上半场就9投6中得到了16分，第二节结束前他就完成了一个精彩的反手上篮。

德拉季奇在下半场比赛后虽然在进攻上没有上半场那么强眼，他在面对国王仍然会尝试不一样的进攻方式。

除了本场比赛14投8中得到了23分，这名31岁的球员同样得到了3个篮板和1个助攻。

2. 艾灵顿保持火热手感

迈阿密热火在第三节打出反攻高潮，艾灵顿的大量3分球帮助热火在第三节结束前将比分反超。在比赛中，艾灵顿一如以往不知疲倦的跑动，完成那些高难度的投篮。

让我们看看他如何晃过了坦普的防守，利用了阿德巴约挡拆并完成了一记非常精彩的3分球。

完美.

艾灵顿整场比赛得到了20分，他还贡献了6个3分球和4个篮板。

3. 全面的温斯洛

简单的说，温斯洛在攻防两端都保持稳定，他本场比赛最为精彩的表现来自本场第四节的那个精彩的2+1双手暴扣.

在防守端，温斯洛在面对希尔德和波格丹诺维奇时都非常努力。他得到了热火本场最高的正负值19，他还得到了11分，5个篮板，2个助攻。

下一场比赛：

-迈阿密热火将在周六晚上7点30分面对夏洛特黄蜂的挑战。您可以从这里购买球票.