热火季后赛首轮前瞻：临界点

在常规赛第82场热火成功的从东部第一的猛龙身上拿下了胜利后，主教练斯波面带微笑坐在了采访席上。

“似乎对于我们来说，除了走最难的一条路就没有别的路了。”

这句话可能是对热火本赛季常规赛最好的总结。

热火本赛季在最后5分钟比赛中与对手比分相差5分的比赛达到了53场！上赛季尽管下半段热火得到了30胜11负的战绩，最终因为排位规则没能进入季后赛。热火这两年似乎没有特别顺的时候，在季后赛中热火将会面对已经取得了本赛季最长连胜记录的76人，16连胜。这也是联盟历史上进入季后赛前最长连胜记录。

在过去的4个赛季中，76人平均每个赛季取得19个胜场，在这个赛季他们取得了惊人的52个胜场。76人有着联盟最好中锋之一的恩比德，虽然他因为眼眶骨折一直缺阵归期不定，但是在几周前今年的状元秀福尔斯已经正式回归，并打出了惊人连胜。

这个系列赛真是非常有意思，两支球队有着很多的相似点。他们都有着出色的教练，同样历经过各种磨练和困难。防守是两支球队的获胜的关键，这两个对手从很多角度可以说是惺惺相惜。

热火的球员们都对76人的主教练布雷特·布朗的工作称赞有佳，布朗成功的帮助76人立下了建队根基，并帮助76人一步一步成长：他们有着稳定的防守和全联盟第一的传球。

“他们有着出色的教练组,” 韦德说。“他们（76人）在过去很长一段时间不被大家重视，因为他们没有赢下50场比赛，如果你和他们在场上竞技过，如果你对比赛有了解，你就会知道他们的教练组有多出色。”

斯波是这个系列赛做出最后决定的人，他将会考虑如何去防守身高6尺10的大个子控球后卫。

本·西蒙斯有着独一无二的天赋，他有着百步穿杨的传球能力，有时甚至接球球员自己都没有意识到他出现在空位了。他能够利用自己的身体优势碾压那些小个子防守球员，利用自身的速度去摆脱大个子，完成飞跃全场的快攻暴扣。他有着成为新一代NBA领袖的潜质。

德拉季奇形容他：“他可真是个庞然大物。”

虽然西蒙斯是一个大麻烦，但是对于防守球队来说真正的麻烦是如何阻止在获得了贝里内利和伊利亚索瓦后76人联盟顶级的进攻。西蒙斯在油漆区内是一个猛兽，但是他在外线整场比赛也难出手1次。

热火已经在过去有过或者面对过这样的球员，他们有着一手出手的中投，惊人的挡拆切入能力，以及吸引对手大量防守火力的个人能力。不同的球员有着不同的差异，詹姆斯·约翰逊也有着这样的天赋。

不像詹姆斯，字母哥，西蒙斯不想或者说不需要去投篮，当他出现在油漆区附近的时候，热火球员会主动对他进行包夹。

…西蒙斯和76人找到了他们自己的进攻方式，这也让主教练斯波联想到了过去一个体型较小的对手。

“他们和有隆多的凯尔特人非常相似，但是你看到的是一个6尺10的大个子在做着相同的事。如果你对他稍微有所放松，他6尺10的身高和7尺的臂展仅仅需要一个运球就能出现在篮筐下，你必须要在防守他时做出选择，区分出对于我们来说哪里是最好的分界线。”

这可能看上去是一个非常小的细节，但是这个收到的奇效就像是罗杰·狄金森利用感情线最终收获奥斯卡最佳摄影奖一样，热火如何防守这也将最终决定整个系列赛的走向。不论是詹姆斯约翰逊，温斯洛，理查德森谁去防守西蒙斯，热火防守球员都需要考虑该去保持与球多远的距离？1米，1.5米距离，还是在这之间？

“球员如果保持防守距离，对手会知道他们的策略，”理查德森说。“防守西蒙斯这样有着体系优势并运动能力出色的球员不是一项简单的工作，像字母哥，勒布朗，他们都已经想到该如何最大化利用自身的能力，西蒙斯也已经在这个路上了。”

同时如果你的眼中只有他一个人的话，很可能你的身后就出现这样一个巨大的挡拆身体，76人在过去3次面对热火时使用了这样相似的大个子外线挡拆后的空中接力。

费城有着大量的射手，这在整个联盟都非常少见。热火防守的方式就是在无球防守下保持有一只脚在油漆区附近，利用球员的努力和场上的应变来迅速补防外线3分球－热火在有效阻止对手空位出手上表现的非常出色。面对这样一直出色的传球队伍，同时如果中间有一环失误，对手将会迅速找到这些致命的出手机会。

“你想要去迫使他尝试一些投篮，但是他不会中套”温斯洛说。“你能做的就是去限制他的扣篮和快攻机会，让他尝试一些高难度的抛投或者是勾手，虽然这些他也都不错。”

“我们会努力的缩小场上的空间，不让西蒙斯找到传给射手的机会。我们在面对骑士时做到了，面对勇士也做到了，我们面对这些联盟最好的球队都可以做到了。

我们会看到热火在周六如何在第一场中如何防守西蒙斯，不论输赢，热火在防守西蒙斯时都会有些调整。

另外一个西蒙斯造成的问题就是，他并不是费城唯一的大个子球员，在场上基本每一个位置上都有一个大体型的球员。他们有着出色的换防能力，同时个人防守都极强，所以即便是错位防守对于他们来说也都不是大问题。

即使在韦德投进了制胜球的第三次交手中，76人的快速换防可以轻松的将热火的控球手限制在罚球线外。

我们有什么解决方法呢?

“我们必须要保证每一次进攻有足够的目的性，他们有着体型优势，但是我们场上球的传递似乎更好，”德拉季奇说。“让场上每一个球员都参与进来是非常重要的。”

理查德森也谈到了球的传递，他觉得这将是比赛的关键。除了韦德以外，热火没有足够多专注1对1单打的球员。事实上，热火和76人是联盟中单打次数最少的球队－因此热火不需要特意小心对手的错位单打。

热火很可能需要更多的利用挡拆时的大个子能力，特别是奥利尼克在面对波士顿时一样，吸引对方不止一名补防球员。

“大部分球队的切换我们都已经准备好了。” 詹姆斯约翰逊说。“我们有斯波！我确定只要给他两三天的时间去准备，我们将会准备的非常充分。”

同时我们还有很多别的需要考虑的。当恩比德回归时，76人将会重新得到是联盟最出色之一的低位单打球员。热火在过去的比赛中有着9人的轮换阵容，热火这个系列赛中将如何准备现在还是一个迷。热火会牺牲他们的投射能力去派出约翰逊和温斯洛同时出场吗？福尔斯又需要如何去特别留意？如何再次做到让考文顿和雷迪克再次出现54投13中的比赛？怎么样限制贝里纳利的3分球？

不论第一场比赛最终结果如何，两支球队在第二场比赛都将会有所改变，可能第三场也会有些大家意识不到的调整。这不仅仅是球员们在场上的拼搏，也是两队的主教练背后的对弈。

最后有一点你可以确定的是，这个系列赛不会轻松。