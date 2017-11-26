热火vs公牛比赛前瞻

迈阿密热火将在周日下午在联合中心客场挑战芝加哥公牛。热火在上一场与公牛的比赛中97-91战胜对手。本场比赛将于晚上3点30分开始，福克斯体育将于下午3点开始电视直播。你也可以收听390电台了解比赛最新消息。

1: 热火在面对森林狼时如何打出爆炸性的进攻的？

这对于热火来说是一场完全的胜利。他们的防守保持着和与凯尔特人一样的高强度，同时蒂格的缺阵也让森林狼在整场比赛中都找不到持续的进攻方式。迈阿密热火则可以把温斯洛，詹姆斯约翰逊成功的包夹了唐斯，他们的积极防守也让森林狼一支无法找到正确的进攻方式。

进攻上，这对于热火来说就是完全的打开。根据数据显示，热火的底线3分数达到了21个，这个也是全联盟最高的。森林狼不是一支以防守著称的比赛。热火在与森林狼的比赛之前就已经排名第一的底线3分球。同时他们3分球命中率达到了39投19中，艾灵顿与德拉季奇就已经17投11中，这是非常出色的持续进攻能力，当然与他们不断寻找高效出手有很大关系，出现这样的爆发也就显而易见了。

2: 上一场与公牛的比赛中我们总结出什么呢？

虽然他是一个新秀，但是马克肯纳现在还一直被低估。公牛的进攻现在排名全联盟最低，但是格兰特和马克肯纳的挡拆配合是联盟最佳之一，他们排名全联盟前15。面对迈阿密热火，芝加哥公牛马克肯纳应该可以利用体型优势在挡拆切换时打出高效率的进攻。当然马克肯纳还有很长的路需要去走，但是很明显公牛在尝试将他当作诺威斯基的模版，尝试找到他在场上的优势。洛佩斯不论是在为哪支球队效率，面对热火时总能打出高效的进攻，但是马克肯纳是可以将公牛打出进攻的要点。.

3: 热火的板凳在最近非常高效，这有什么秘密吗？

Couper: 他们的防守非常出色。当首发5人中理查德森，维特斯或者是德拉季奇以及替补四人组，艾灵顿，泰勒约翰逊，詹姆斯约翰逊和奥利尼克可以达到防守效率每100次进攻99.3分。这是全联盟前10的防守效率。同时奥利尼克和艾灵顿的进攻以及约翰逊兄弟的配合都能够打出爆炸性的进攻，热火上赛季后半段打出了热火模式的防守。因此我们很期望看到他们重新找到这种个人防守。

总而言之，热火的板凳在攻防两端的稳定发挥是过去热火4场中赢下3场的关键。如果这种趋势保持下去，热火应该会赢下更多的比赛。

比赛记录:

热火在过去4场比赛中3胜1负，现在战绩9胜9负。

公牛现在4连败，战绩3胜14负。

三名热火球员3分球投篮命中率超过40%。 ​​​​

效率 (排名):