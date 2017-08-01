热火啦啦队：我的旅途－克洛伊

我在五岁的时候就开始我的舞蹈生涯了；因为我对跳舞很感兴趣，所以我的母亲会带我去上芭蕾和嘻哈的课。但是直到9岁我才真正开始正式的开始我的舞蹈生涯，我开始在我的舞蹈馆参加一些竞赛，这都是很高强度的。在过去的10年里，我参加了超过100场不同的舞蹈竞赛，赢下了很多不同地区和国家的舞蹈头衔。事实上，在我高中最后一年，我赢下了“2016超级明星小姐”的头衔，这也是我的最后一个大奖，一个可以结束我职业生涯的大奖。所有的这些奖杯和光环并没有让我迷失自我，我会时刻提醒自己去保持谨慎，随时准备好自身最佳的状态。这个工作哲理不仅使我成为更强的舞者，也让我变成更强的女性。我不仅仅会在舞蹈上保持我的上进心，我还参加了新世界艺术学校。我在新世界艺术学校的四年里，有世界知名的舞蹈老师教导我。这里的舞蹈课是非常有结构性的课程，全都环绕着如何去寻找属于你自己舞步。学会这些舞步能够使我在跳舞时更加的自然。

很感激的是我的舞蹈旅程并没有在我的高中毕业后就结束，相反的是成为热火啦啦队使我的生涯再次绽放。成为拉拉队员也使得我们在比赛中加入一些舞蹈外的成分。当我走进试演，换上一套套服装使我感觉到我来到一个我该到地方。我爱我的家乡，迈阿密，我爱美航球馆，我爱这支球队，更重要的是我爱跳舞。因此我能够将各种元素融合到一起，我保持我的初心。热情和努力在每天的进入和离开球馆之间毫无保留的宣泄。我们相信在背后的努力总会在舞台上得到展示的。这也使得我对成为热火啦啦队一员更加的自豪。我的舞蹈背景总是让我想象我不能轻易将这份潜力抛弃了，即使我现在已经不在舞蹈学校了，我很高心我作出了自己的选择－成为热火拉拉队的一员。

我觉得我收获的所有的天赋都将会跟随我一生。我现在在佛罗里达国际大学上学，公共关系专业。我希望有一天我会被法学院所录取，并拿到我的法学博士学位。这份在舞蹈训练中的努力会使我更加投入到学习中，这有助于我在未来取得更多的成功。我希望我能够将我的热情融入我生活的每一个部分，不仅仅是一份指南，更加是我无论何时都需要的良药。