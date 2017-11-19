热火95-120不敌步行者

迈阿密热火在周日与步行者的比赛中95-120不敌对手。艾灵顿得到了热火最高的21分。

1. 倾尽全力的理查德森

尽管输掉了这场比赛，理查德森在本场比赛在攻防两端都发挥到极致。

全场比赛中，这名24岁的球员不断的冲击篮下，同时也一如既往的完成那些中距离的投篮。

而在防守端，理查德森在防守奥拉迪波，考林斯，波格丹诺维奇时都非常出色。

让我们看看本场比赛他最精彩的一个防守镜头。

理查德森本场比赛13投7中得到了15分，2个助攻，2个抢断。

2. 艾灵顿的3分雨

当艾灵顿进入这场比赛的时候，他就准备好起飞了。

这名29岁的球员在本场比赛中投进了4个3分球，他很好的找到了那些出手的机会并完成这些投篮。随着比赛的推进，艾灵顿持续投进那些关键球并且在防守端也非常的积极。

本场比赛他12投7中得到了21分，这名前北卡的球员还得到了2个篮板1个抢断。

3. 白边和阿德巴约的时刻

即使步行者最终取胜，但是白边和阿德巴约都有着他们多次的精彩时刻。

白边的最精彩的瞬间来自于第二节的5分2秒，他封盖了杨后并完成了一个双手暴扣。

这名28岁的球员最终9投6中得到了15分，8个篮板和2个盖帽。

阿德巴约在本场比赛中第三节进入场上后就给球队带来了生气和火力。他很好的防守米尔斯吞拿尔，并迫使对手跳球。

当然还有这个阿德巴约的双手暴扣

这个新秀本场3投2中得到了4分。

其他要点:

-艾灵顿本次比赛没有得分，但是他的连续旋转步帮助温斯洛轻松得分。

下一场比赛:

-热火的下一场比赛将会在周三晚上7点30分主场迎战波士顿凯尔特人。你可以从这里购买球票.