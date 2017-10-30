热火122:125加时憾负森林狼

迈阿密热火在周一晚上125:122不敌明尼苏达木狼。维特斯得到了33分。

1. 维特斯末端的发力

非常出色。

这真是最好的描述维特斯在加时和第四节的表现的词了。这名25岁的球员在这段时间里得到了21分。

没有什么比他强行将比赛拖入加时的表演更加让人印象深刻的了。

他本场比赛28投14中得到了33分，维特斯还得到了5个篮板，4个助攻和3个抢断。

2. 奥利尼克表现出他的全面性

奥利尼克作为板凳球员在上半场出场后就再也没有停下来，这名7尺大个子不断的冲击篮下，远距离中投和外线命中，当然还有他在加时接到德拉季奇抢断后的3分球。

奥利尼克12投9中得到了23分，6个篮板，2个助攻。

3. 阿德巴约的职业生涯之夜

阿德巴约知道如何去肆虐篮筐，简单的将球砸进篮筐！

这名新秀在面对森林狼，5个进球全部来自于扣篮，当然还有一个挡拆暴扣和几个补扣。

事实上，在白边缺席本场比赛时，得到了全队最高的13个篮板，其中有10个进攻篮板！是的，10个进攻篮板。

同时在防守端，阿德巴约很好的防守了唐斯，迫使唐斯在比赛大部分时间强行出手，同时在第四节末端投失一个关键球。阿德巴约同时在第四节迫使巴特勒在1对1单打他时高难度出手并投失。

阿德巴约最终9投5中得到了13分13个篮板。

其他要点:

-德拉季奇在本场比赛中表现依旧抢眼，16投8中得到了18分，6个篮板，5个抢断。

-奥卡罗怀特在防守上非常出色，他在第四节的关键抢断也帮助温斯洛在对方篮下轻松得分。

他最终得到了6分，1个篮板，1个盖帽，1个抢断。

比赛记录:

-白边，麦克格鲁德缺阵，哈蒙斯，沃顿，威廉姆斯被下放到天空之力。

下一场比赛:

-迈阿密热火在这个赛季最长的主场系列赛将于周三结束，他们将在晚上7点30分面对芝加哥公牛队。你可以从 这里购买球票.