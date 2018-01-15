迈阿密热火111-119不敌芝加哥公牛

迈阿密热火在周一晚上111:119不敌芝加哥公牛。德拉季奇得到了热火最高的22分。

1. 德拉季奇第四节发挥出色

即使德拉季奇在前三节发挥并不好，但是他并没有让前面的表现影响他接下来的表现。这名斯洛文尼亚球员继续保持着自己的进攻，并试图将热火重新带回正规。

可能没有比离比赛结束时这个将比分缩小的6分进攻更有说服力了吧。

德拉季奇的不断突破帮助他在第四节6投4钟得到了11分，但是很遗憾的是这还并不足够。

德拉季奇得到了球队最高的22分，这名31岁的球员得到了5个篮板和球队最高的9个助攻。

2. 奥利尼克在最后时刻的表现

就像德拉季奇一样，奥利尼克将最好的状态留在了比赛的最后。

事实上，这名7尺高的大个子在第四节9投6中得到了14分，他在比赛中多次面对米罗蒂奇和马尔坎纳的防守打进进球。

他本场最精彩的进攻来自于这段时间：

同时奥利尼克在本场比赛中很好的帮助队友得分，他得到了8分助攻。

这名26岁的球员得到了21分，3个篮板和球队最高的16的正负值，同时还有之前提到的8个助攻。

3. 艾灵顿再次点燃热火3分线

你还能期待艾灵顿做到什么呢？这名30岁的外线射手本场投进了5个3分球，其中包括第四节的2个3分球。这当然还并不是足够的，艾灵顿做到了他能做的一切去在外线给对手制造压力，艾灵顿本场比赛13投6中得到了20分，5个篮板。

其他要点：

-在上半场，理查德森依旧保持着他的稳定发挥，不论是内线突破上篮，中距离跳投还是外线出手3分他都能很好完成。防守上他也丝毫没有放松，让我们看看他面对格兰特的这个防守。

在今天的最后时刻，理查德森得到了11分，6个助攻，5个篮板，2个抢断和2个盖帽。

-阿德巴约在比赛中保持着他的积极性，他在第四节的积极进攻篮板球也是热火在最后时刻打出反扑高潮的一个重要因素。

同时他在防守端面对对面的尼古拉斯·米罗蒂奇，迫使对手多次艰难出手。

阿德巴约得到了6分，5个篮板和10的效率值。

下一场比赛：

-迈阿密热火将会继续他们的客场之旅，他们将在周三面对密尔沃基雄鹿，比赛将于晚上8点开始。迈阿密热火将会在1月25日重新回到迈阿密主场，他们将会在晚上7点30分迎战萨克拉门托国王。你可以从这里购买球票.