热火107-111惜败活塞

迈阿密热火在周六晚上107-111惜败给底特律活塞。德拉季奇得到了热火最高的33分。

1. 德拉季奇得到了赛季新高

德拉季奇在上半场进入状态有些慢，但是他在进入第三节后火力全开，9投6中得到了15分。

当然，他在比赛中融合了中距离投篮和外线3分球，他最精彩的表现莫过于这个精彩的飞扑抢断后面对格里芬防守打进精彩的2+1.:

强硬.

德拉季奇将他的精彩表现延续到第四节，他在比赛中面对史密斯的防守投进一个高难度的3分球。

这个斯洛文尼亚人23投13中得到了球队最高的33分，6个助攻，2个篮板，2个抢断，1个盖帽，他今晚的比赛完全就是个全明星级别的表现。

2. 理查德森的第四节

即使理查德森有一个很快的开头，他在第四节完成了一系列非常精彩的得分帮助热火缩小比分。

他在比赛开头连续得到了7分，同时他在防守格里芬时连续两个回合完成了完美的表现。

在造成了格里芬的一个进攻犯规后，他又在下一个回合完成了对格里芬的抢断。

理查德森出色的防守了史丹利约翰逊，史密斯，布洛克。

整场比赛这名24岁的球员13投8中得到了19分，6个助攻，3个抢断和1个盖帽。

3. 詹姆斯约翰逊翻转局面的表现

在过去的几场比赛中詹姆斯约翰逊发挥并不佳，但是在周六的比赛中詹姆斯约翰逊完全改写了剧本，他在攻防两端都充分展现了他的实力，不仅仅是在比赛中进攻异常积极，同时在防守格里芬和庄门的时候也非常拼。

让我们看看他本场比赛的两个让人印象深刻的镜头：

没有什么比他在第四节面对庄神的这个单手灌篮更加鼓舞士气了。

是的，这真的太凶残了。

詹姆斯约翰逊12投7中得到了18分，7个助攻，5个篮板，2个抢断。

4. 奥利尼克保持他灵活的脚步

本场比赛是奥利尼克在1月10日后的首次首发，他在本场比赛中充分利用了身体优势多次完成了精彩的单打。

他最让人印象什么的表现莫过于在第二节的这个奥利尼克招牌虚晃。

这名7尺球员得到了19分，8个篮板，5个助攻和10的正负值。

其他要点：

-阿德巴约在本场比赛没有很多的得分，他主要的贡献就是在防守上的表现。

阿德巴约本场得到了4分，5个篮板和5个封盖！

下一场比赛：

-迈阿密热火将在周一晚上主场迎战奥兰多魔术。比赛将于晚上7点30分开始。你可以从这里购买球票.