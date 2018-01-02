2017年12月30日，斯波教练在赛后采访中嘉奖了奥兰多魔术的速度，称他们“简直在飞”，然后他表扬了泰勒·约翰逊，称他在自己的方面做出了非凡的努力与贡献，他的表现给了其他球员极大的鼓励，让他们站出来与他一起奋斗。

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