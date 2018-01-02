球星说鞋
SneakPeek: 温斯洛
时尚潮人温斯洛最喜欢的是哪款球鞋呢？
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SneakPeek: 温斯洛
时尚潮人温斯洛最喜欢的是哪款球鞋呢？
Jan 2, 2018 | 02:38
SneakPeek: 怀纳·艾灵顿
艾灵顿谈球鞋
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SneakPeek: 德拉季奇
想要知道热火球员德拉季奇是如何选择他们的球鞋的吗？
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SneakPeek: 温斯洛
时尚潮人温斯洛最喜欢的是哪款球鞋呢？
Jan 2, 2018 | 02:38
20171230 赛后采访：凯利·奥利尼克
奥利尼克受访时表示能在比赛中逆转情势除了靠着队友们坚毅不拔的精神之外，队友间的互相沟通也很重要，当互相掩护起了作用时，便能渐渐找回比赛的步调。
Dec 31, 2017 | 01:50
20171230 赛后采访：泰勒·约翰逊
泰勒约翰逊比赛后接受采访时说，在队友们掩护的帮助下，让进攻变得容易。他也说自己很努力的想要打出侵略性，当他们找回比赛的节奏时，便改变了比赛的情势。
Dec 31, 2017 | 02:05
20171230 赛后采访：埃瑞克·斯波尔斯特拉
2017年12月30日，斯波教练在赛后采访中嘉奖了奥兰多魔术的速度，称他们“简直在飞”，然后他表扬了泰勒·约翰逊，称他在自己的方面做出了非凡的努力与贡献，他的表现给了其他球员极大的鼓励，让他们站出来与他一起奋斗。
Dec 31, 2017 | 01:15
20171230 赛后采访：戈兰·德拉季奇
2017年12月30日，德拉季奇在今天的比赛后接受采访，称要有哪怕不能把比分完全追回也要不停努力去缩小差距的决心，保持积极的态度。
Dec 30, 2017 | 01:39
20171229 赛后采访：埃瑞克·斯波尔斯特拉
2017年12月29日，斯波教练在赛后表扬了布鲁克林打出了非常努力非常高的竞争等级，称即便是同一支队伍之前比赛中的情况也不能套用在下一场，总之今晚的胜利他们当之无愧。
Dec 30, 2017 | 01:45
20171229 赛后采访：戈兰·德拉季奇
2017年12月29日，德拉季奇在赛后表示，我们应该全身心投入比赛中，努力去竞争，这才是今晚最大的问题。
Dec 30, 2017 | 01:55
20171229 赛后采访：约什·理查德森
理查德森受访时说今天的比赛其实有不少好机会的，但他们没有把握住。他也很庆幸隔天马上就有另一场比赛，因为通常球员都不会把上一场的情绪延续太久，明天的比赛刚好可以让他们忘掉这场的失落。但比赛过后他们还是会好好讨论今天的问题的。
Dec 30, 2017 | 01:40
20171229 赛后采访：泰勒·约翰逊
泰勒受访时表示对手今天的表现比他们展现出更多赢球的渴望。他们会整理好心情迎接明天的比赛的。
Dec 30, 2017 | 01:21
20171228 训练采访：哈桑·怀特塞德
哈桑在训练后受访时表示很喜欢奥利尼克跟阿德巴约打球的风格，他迫不急待的想要赶快回到队上去适应队友们打球的新风格，也想要尽他所能的增加上场的时间。
Dec 29, 2017 | 02:29
20171228 训练采访：约什·理查德森
2017年12月28日训练过后，理查德森受访时表示在哈桑不在场上的这段期间，队友们打球的风格有些改变，但他相信哈桑可以很快地适应这样的风格，并且恢复到他应有的状态的。
Dec 29, 2017 | 02:10
20171228 训练采访：埃瑞克·斯波尔斯特拉
2017年12月28日，斯波教练在今天的训练采访中更新了关于哈桑·怀特赛德，詹姆斯·约翰逊，贾斯蒂斯·温斯洛，迪昂·维特斯以及罗德尼·迈克格鲁德的情况。
Dec 28, 2017 | 02:03
20171228 训练采访：韦恩·艾灵顿
2017年12月28日，艾灵顿在今天的训练采访中称，作为一支队伍需要为了目标一起奋斗，这并不简单，但是同时比赛带来的乐趣是比训练多得多的。哈桑的回归填补了人员空位，他会帮助我们把比赛变得更加简单。
Dec 28, 2017 | 01:07
SneakPeek: 德拉季奇
想要知道热火球员德拉季奇是如何选择他们的球鞋的吗？
Dec 28, 2017 | 02:35
20171226 赛后采访：戈兰·德拉季奇
2017年12月26日，戈兰·德拉季奇在赛后感谢队友们对自己的支持，尤其是哈斯勒姆。他表示哈桑已经有很久没有打球了，有一点慌乱很正常，但是我们都对于他抱有充分的信心。
Dec 27, 2017 | 01:00
20171226 赛后采访：埃瑞克·斯波尔斯特拉
2917年12月27日，斯波在热火与魔术的比赛后接受记者采访。
Dec 27, 2017 | 01:00
20171226 赛后采访：哈桑·怀特塞德
比赛过后哈桑接受采访时表示，认为自己已经恢复了百分之九十，之后他会习惯戴着护膝上场比赛的。在采访中他也肯定了队友奥利尼克跟阿德巴约的表现。
Dec 27, 2017 | 02:11
20171226 赛后采访：泰勒·约翰逊
与魔术队比赛过后，泰勒接受采访时肯定了阿德巴约跟奥利尼克的表现。他认为阿德巴约依然不断地在学习不断地在进步，他一定会成为一个很棒的篮球员。而奥利尼克总是能为比赛带来不一样的惊喜，他们都是很有智慧的球员。
Dec 27, 2017 | 01:16
20171223 赛后采访：巴姆·阿德巴约
阿德巴约在赛后的采访中表示自己会从对手先前比赛的片段去了解对方打球的风格，他认为如果能在比赛前好好利用这些讯息的话，他可以表现得更好。他也觉得在这个联盟打球就是要在互相竞争的氛围中学习并成长。
Dec 24, 2017 | 02:19
20171223 赛后采访：韦恩·艾灵顿
艾灵顿在比赛后接受采访时表示，非常感谢詹姆斯约翰逊以及阿德巴约对于比赛的贡献。他也希望受伤的队友们能赶快恢复健康，队友们表现得不错，但这并不是他们真正应有的实力。他们会更努力地恢复之前的状态的。
Dec 24, 2017 | 01:25
20171223 赛后采访：埃瑞克·斯波尔斯特拉
2017年12月23日，斯波教练在比赛后接受采访，称我们正在经历着伤病困扰和逆境，虽然这不是我们想要的发展方向，但是我仍旧认为有一些很好的事情正在我们的团队中发生，我们会团结起来，稍作休整，希望可以在与奥兰多魔术的比赛前让一些人恢复健康，如果没有的话也没关系，我们现在拥有的已经足够。
Dec 24, 2017 | 00:57
20171223 赛后采访：戈兰·德拉季奇
2017年12月23日，德拉季奇在赛后表示，这不是第一次带着伤痛打比赛了，但是我们不会找借口，回家休息不出场了什么的不是停止比赛的理由。
Dec 24, 2017 | 01:52
20171222 赛后采访：埃瑞克·斯波尔斯特拉
斯帅在赛后采访中表示，维特斯的脚伤只是扭伤，其他的检查结果都显示阴性。这十天他会好好休养，同时他们也会试着找出其他可以替补的球员。而对于理查德森优异的表现，他也很开心，他认为理查德森正在一步步增进自己的能力跟自信心，他也渐渐打出NBA的水准了。
Dec 23, 2017 | 02:05
20171222 赛后采访：韦恩·艾灵顿
2017年12月22日，在与达拉斯小牛的比赛后今晚最佳球员韦恩·艾灵顿接受了采访，称这是团队努力的结果，感谢队友为自己挡拆，创造空位，并及时找到自己。
Dec 23, 2017 | 01:43
20171220 赛后采访：约什·理查德森
理查德森认为能在队友的老东家取得胜利是很重要的，在这样的情况下他们会想要为队友们更尽些心力。他也说了奥利尼克这场比赛打出了生涯最高分也帮助到了他们。
Dec 21, 2017 | 01:47
20171220 赛后采访：乔丹·米奇
比赛过后乔丹米奇接受媒体采访表示，大家都很努力的想要去达到最好的状态。他也认为自己还有可以进步的空间，他会把握住每次的机会让自己能更好的。
Dec 21, 2017 | 01:05
20171220 赛后采访：埃瑞克·斯波尔斯特拉
2017年12月20日，斯波教练在赛后表示，今晚凯利·奥利尼克的表现相当出色，在更衣室里的时候大家就告诉他要保持侵略性，没有要求他要得到30分以上，但是大家都希望可以看到他出手投篮，他会让我们成为一支更好的球队。
Dec 21, 2017 | 01:02
20171220 赛后采访：凯利·奥利尼克
2017年12月20日，在以90：89险胜波士顿凯尔特人后，凯利·奥利尼克在赛后接受了采访，称这是一个令人感到满足的夜晚。
Dec 21, 2017 | 01:13
20171219 训练采访：凯利·奥利尼克
2017年12月19日，凯利·奥利尼克在今天的训练后表示，波士顿花园对他而言是一个特殊的地方，曾给予他很多帮助，基本上可以说他是从这里成长起来的，希望明天可以有好的表现。
Dec 19, 2017 | 01:04
20171219 训练采访：埃瑞克·斯波尔斯特拉
2017年12月19日，斯波教练在今天的训练采访后接受采访，在观看过昨天的比赛录像后，认为无论人员怎么缺席，都应该是一场可以拿下的客场比赛。对于明天将要面对的凯尔特人，他称我们知道自己可以打出什么样的篮球，可以做到什么样的团队合作，那是明天我们要面对的挑战。
Dec 19, 2017 | 01:22