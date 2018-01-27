迈阿密热火主场迎战夏洛特黄蜂比赛前瞻

迈阿密热火将在周六晚上主场迎战夏洛特黄蜂。迈阿密热火在1月20日与黄蜂的比赛中以106-105战胜对手。本场比赛将于晚上7点30分开始。福克斯体育将从晚上7点开始电视直播。你可以收听790电台了解比赛最新消息。

1. 迈阿密热火周四晚上输给国王的关键是什么吗？

这场比赛并没有太多可以说的。

迈阿密热火在第三节打出了反攻的高潮，一度在第四节领先多达12分，但是国王在最后依然以1分取胜。

但是本场比赛很关键的一点就是艾灵顿，他在本场比赛中创下了球队的历史－单赛季9场比赛投进了6记3分球。整场比赛中，艾灵顿不知疲倦的跑动，灵活的穿插在底线和挡拆球员之间，并完成那些极为困难的跑动投篮。他本场比赛13投6中得到了20分。

本赛季每当热火的进攻出现困境的时候，艾灵顿似乎都能够站出来并提供足够的火力援护，但是不幸的本场比赛光是他的发挥依然不够。

值得一提的是德拉季奇在这场比赛中回归，并打出高水平的表现，他比赛中14投8中得到了全队最高的23分。

温斯洛的外线投篮也有了很大的进步，虽然还是很小的样本，但是他在周四晚上打进了3分球，这也意味着他在过去的5场比赛中连续有3分球入账。本赛季他的3分球命中率达到了44.2%。

2. 为什么迈阿密热火本赛季面对黄蜂能够取得多次胜利？

简单的说，迈阿密热火的防守很好的限制了肯巴·沃克的发挥，在过去两场热火和黄蜂的比赛中，他的投篮命中率都仅仅只有38.3%。

迈阿密热火的大个子在防守黄蜂的挡拆时也非常出色，理查德森在这些防守中的贡献非常大，他是防守对面后卫线的主要力量。很多的球迷都会记得詹姆斯约翰逊在上一场比赛7秒时间内得到了5分，但是理查德森在本场比赛中对沃克360度的全方位防守也异常关键。

尽管热火在过去的两场比赛中都战胜了黄蜂，但是没有什么可以完全确定的。沃克是有能够突破对面所有的防守球员的，同样霍华德也似乎在本赛季得到了新生。

所以让我们一起拭目以待吧。

3. 除了肯巴沃克以外，热火还有什么需要注意的吗？

即使巴图姆在上一场比赛中后半段爆发，麦克·基尔克里斯也是打出生涯年，霍华德才是本场热火需要非常小心的。

这个32岁的球员在攻防两端绝对都是有统治级能力的，这也是黄蜂为什么现在的防守效率达到了全联盟前十。迈阿密热火1月20日与黄蜂的比赛中，霍华德的表现是黄蜂在第三节取得领先的很大原因。

霍华德本赛季的低位单打并不是非常效率，但是白边和阿德巴约依然需要保证他不会轻易的在内线拿球。进攻端，阿德巴约也需要更多的将他拉出内线。

总而言之，这将是一场非常有意思的比赛。

伤病情报：泰勒约翰逊将在本场比赛中参加热身并准备在比赛中出场

比赛记录：

迈阿密热火在过去的5场面对黄蜂的比赛全部取胜。

夏洛特黄蜂在过去的6场比赛中赢下了4场比赛，现在的战绩是20胜27负。

德拉季奇场均17.4分，4.8助攻。

沃克场均21.9分，5.9个助攻，1.2个抢断。

效率 (排名):