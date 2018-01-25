迈阿密热火主场迎战萨克拉门托国王

迈阿密热火将在周四晚上主场迎战萨克拉门托国王。迈阿密热火在1月4日与国王的比赛中以107-102战胜对手。本场比赛将于晚上7:30分开始。福克斯体育将从晚上7点开始电视直播，你也可以收听790电台的比赛直播。

1. 迈阿密热火在周一是如何输掉与火箭的比赛的？

除了白边在早上表现非常出色，德里克琼斯的防守是真正让我印象深刻的。从比赛开始，这名20岁的球员就开始接受了这个巨大的考验，他拼尽全力让这个联盟的MVP竞选人遭受最全方面的防守。同时他在比赛中的连续两次防守让哈登在第四节里连续吃瘪。这名来自拉斯维加斯大学的球员让哈登在这场比赛中26投10中，得到了热火最高的15次干扰投篮数和3个盖帽。

总而言之，热火在面对这支全联盟最强之一的球队，即使缺少了泰勒和德拉季奇，他们依然能够在比赛中获得14分领先，并且逼迫休斯敦使用全部的火力才最终取胜。

我们不会去找借口。

2. 这支国王和之前的那支有什么不一样吗？

国王在休赛季中有很多的动作，他们签下了兰多夫，格兰杰希尔和卡特，同时在选秀中他们获得了福克斯，贾斯丁·杰克逊和哈里斯·贾里斯。尽管所有新的球员来了，萨克拉门托国王依然没有打出他们期望的成绩，他们现在的进攻效率100.3，防守效率110.1.

来自肯塔基球员考利·斯顿在最近比赛中表现出色，他场均16.4分，9.4个篮板，2个助攻，1.4个抢断，1.1个盖帽。他不仅仅保持了内线进攻能力，同时拓展出了中距离跳投能力。

虽然国王经历了这样一个困难的赛季，能够看到球员成长是很值得开心的。

值得一提的就是热火的阿德巴约也是来自肯塔基，能够看到他和福克斯在场上的较量也是本次比赛的一个亮点。

3. 迈阿密热火在周四晚上哪些位置会有优势呢？

迈阿密热火的防守是真正可以完全锁死国王的进攻的。国王现在的进攻效率并不好，排名全联盟倒数第三。作为一个重建中的球队，这一切都是可以意料到的。

迈阿密热火必须要准备好与兰多夫的对位，兰多夫和考利·斯顿的低位单打能力也让他们现在场均16.1次低位单打位居联盟前列。

我们会看到白边，詹姆斯约翰逊和奥利尼克会如何面对国王的内线的。

伤病情报：德拉季奇将会在本次比赛中出场，泰勒将缺席本场比赛。

比赛记录

迈阿密热火赢下了12场中的9场，现在战绩是27胜20负。

国王在过去9场比赛中输掉了8场，现在战绩是14胜33负。

理查德森场均1.3个抢断。

威利场均6.8个篮板，1个抢断，0.9个盖帽。

效率 (排名):