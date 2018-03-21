迈阿密热火主场迎战纽约尼克斯

迈阿密热火将在周三晚上主场迎战纽约尼克斯。热火在1月5日与尼克斯的比赛中以107-103战胜对手，本场比赛将于今晚7点30分开始。福克斯体育将从晚上7点开始电视直播。你可以收听790电台了解比赛实时资讯。

1: 迈阿密热火是如何在上一场比赛中创下热火单场比赛球队最高得分记录的？

如果你没有火热的手感（他们本场比赛36投20中），如果比赛没有进入加时赛，是不大可能在一场比赛中得到149分的。但是这场比赛中热火确实是利用了掘金的防守漏洞。掘金在这场比赛中打了一场标准的进攻篮球，他们在这场比赛中手感也是奇佳，外线怎么出手怎么有，他们在比赛中的换防也是非常努力，特别是在内线包夹上，但是问题是他们的换防并不是没有缝隙的，他们的协防往往有些过头了，这样就让热火得到了不少进攻机会。热火每一次发现对手出现这样的防守漏洞，他们就会迅速的转移球到空位球员的手上，这也使得热火在整场比赛中都保持了极高的投篮质量。热火的进攻偶尔是会出现爆发，但是他们的特点就是能够通过防守迫使对手犯错误，并充分利用对手这些失误。

詹姆斯约翰逊在这场比赛中得到了职业生涯最高的31分，同时他更是在加时中贡献了18分！热火本场也创先了赛季新高的36次助攻，在102次出手下保持投篮命中率54.9%。没有人会意外德拉季奇贡献了8个助攻，但是奥利尼克是最后杀死掘金的一把利刃，奥利尼克和詹姆斯约翰逊的组合在本场比赛一起出场的29分钟贡献了最高的23的正负值。

这非常优秀。

2: 迈阿密热火在本赛季面对尼克斯表现如何？

第一场比赛完全是掌握在纽约尼克斯的手上，他们在比赛开头便伤了波辛尔基斯的情况下保持着球队大幅领先。第二场比赛两支球队打进加时赛，比斯利在这场比赛中11投8中，但是最后时候的受伤也让热火在最后能够拿下这场比赛。现在波少十字韧带撕裂赛季报销，纽约似乎陷入了很大的麻烦，在他缺阵的情况下尼克斯又从别的球员身上找到了这些缺少的进攻，这也使得他们有能力可以和热火较量。值得一提的是本场比赛因伤缺席了两场比赛的哈达威将可以出场。

事实上两支球队的上一场对决并没有太多值得探讨的，他们在这场比赛中将可能会有3名不一样的首发球员，哈达威在过去13场比赛中场均21.3分，46.6％的投篮命中率，我们将会看到理查德森如何防守哈达威，理查德森出色的防守能力应该能够给哈达威带来不少麻烦，迫使他在外线尝试高难度投篮

3: 迈阿密热火在本场比赛将如何调整防守中心呢？

热火本场比赛需要去尽力减弱尼克斯的偷懒质量，现在纽约尼克斯有着联盟最低的投篮命中率，热火不会希望本场比赛让对手得到高质量投篮的机会。尼克斯缺少稳定的进攻球员和得分手，热火只需要保持1对1的防守确保在挡拆后减少第三名球员的协防，热火应该可以防备好尼克斯的所有突破投篮。但是热火一定不要放下戒备，尼克斯是有能力去打出反击的。

如果热火可以在比赛中让对手投篮不准，确保坎特不会轻易的拿到进攻篮板球，第一场热火和尼克斯比赛中的失利，热火很大程度就是因为缺少了对防守篮板的保护。

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比赛记录：

热火现在取得了两连胜，战绩是38胜33负。

尼克斯现在也是两连胜，他们的战绩是26胜45负。

詹姆斯约翰逊在过去的5场比赛中场均17.8分，7.2个篮板，5.4个助攻，投篮命中率66.7%。

坎特场均10.8个篮板。

韦德和白边确认缺席本场比赛。

效率 (排名):