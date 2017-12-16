迈阿密热火主场迎战洛杉矶快船

迈阿密热火在周六晚上主场迎战洛杉矶快船。现在获得你的球票! 迈阿密热火在11月5日与快船的比赛中104-101战胜对手。本场比赛将于晚上8点开始，福克斯体育将从晚上7点30分开始电视直播。你也可以收听790电台收听比赛直播。

1: 迈阿密热火与与黄蜂的比赛中获胜的关键？

Couper Moorhead: 这场比赛热火好像又找回了自己。他们的防守从比赛一开始就没有松懈，泰勒约翰逊和艾灵顿的3分球14投9中，他们两个人的得分就超过了黄蜂的整个板凳席上的得分数量。他们在之前取得的领先足够去遏制对手最后时刻的反扑。这就是热火的稳定性。

约翰逊和艾灵顿的投篮继续保持这样，他们在过去的10天内一直保持着火热的手感，同样这也让我们认识到球员的健康是多么的重要。如果他们的手感冷下来，或者在很长一段时间里没有能够有好的状态，大家可能就会在想他们的跳投到底除了什么问题。他们两人都已经证实了自己的射手本色，但是这都是有波动的，当你这一场比赛中百投白中，但是可能接下来的比赛中就会出现很多场的打铁，所以我们需要保持一颗平常心，当他出现火热手感比赛时，尽情享受比赛，而当他们手感不佳时也要理解。

Joe Beguiristain: 我很高兴能够看到热火在攻防两端都发挥出他们的实力，热火7名球员全部得到了两位数得分，黄蜂投篮命中率仅仅41%。除了Coup上面提到的泰勒和艾灵顿，詹姆斯约翰逊和德拉季奇同样有着非常精彩的表现。詹姆斯约翰逊在第二节打出侵略性，他不断的冲击篮筐并且很好的助攻队友，他得到了球队最高的7个助攻。

另外一个值得欣慰的就是热火面对对手的疯狂反扑能够很好的给予回击。沃克带领下黄蜂打出进攻高潮，但是维特斯此时站出来，在比赛还剩下1分9秒时，投进了关键的一球并帮助热火最终拿下这场胜利。

就像主教练斯波说的：“你必须要准备打满48分钟。看到我们的球员能够面对对手的反扑压力很好的在关键时刻执行好每一次进攻和防守。”

2: 从热火上一场与快船的比赛中了解到什么信息呢？

Couper: 很重要的一点就是健康。本赛季快船一直饱受伤病困扰，比弗利接受膝盖手术赛季报销，格里芬膝盖受伤将至少缺席两个月，加利纳里也成为板凳上的常客，里弗斯在周五因为大腿拉伤缺席比赛，所以虽然他们依然保持着全联盟第15的进攻，但是很明显现在他们有很大麻烦。

热火从那场比赛中了解到不论你的进攻有多出色，你能领先多少分，你下半场的防守是本场比赛赢球的关键。热火在上一场面对快船一度领先25分，但是在最后时刻被对手追上，他们第四节得到了35分。热火可能会在比赛中手感有些不好，但是我们不应该允许对手打出这样爆炸性的进攻。

Joe: 上场表现出色几名球员本场比赛都将会缺阵，其中包括了格里芬，比弗利，里弗斯和白边。但是热火一样需要提防路威廉姆斯，他现在场均23.3分，5.7个助攻，1.2个抢断出场35.1分钟。

威廉姆斯现在越打越好，31岁对很多的球员来说都是一个转折点，但是威廉姆斯依然发挥出色。

3: 没有了格里芬，谁是热火的主要防守对象呢？

这很大程度取决于加利纳里和里弗斯能否在比赛中出场，他们都是可以打出高效进攻的球员，路威廉姆斯现在在快船控球率达到了28%，虽然他不是全明星球员但是他依然是一个极为精锐的中投手，他就像热火之前遇到的CJ麦考伦，利拉德和沃克一样，热火很可能会使用相同的阵容。很重要的一点就是热火不要轻易送出犯规。

比赛亮点:

11月5日－热火客场挑战快船

1月8日－热火客场挑战快船

比赛记录:

迈阿密热火在过去4场比赛中赢下了3场，现在战绩是14胜14负。

快船在过去4场比赛中赢下了3场，他们现在战绩是11胜16负。

斯波距离超越帕特莱利在迈阿密热火取得总胜场次数仅差1场。

乔丹场均14.7个篮板，1.1个盖帽。

效率 (排名):